Синоптик Вильфанд рассказал о возможных грозах в Москве во второй половине дня 9 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в первой половине предстоящей рабочей недели.

«9 мая — праздник для всей страны, но с точки зрения погоды день достаточно сложный. Москва и Московская область будут находится с одной стороны на восточной периферии антициклона, а с другой стороны – на западной периферии циклона. Уже в ночь на понедельник будут достаточно заметные осадки в виде кратковременных дождей. Во второй половине дня возможны грозы. Максимальные температуры будут находится в диапазоне +9...+11 °С», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что «дальше погода начнёт меняться».

«Во вторник интенсивность осадков существенно уменьшится. Прогнозируется переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Температура ночью — +0...+5 °С. В среду малооблачно, без осадков. Прогнозируется +18...+20 °С. До конца недели управлять погодой будет циклон. Погода будет облачной, с дневной температурой в диапазоне +16...+21 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.