Фестивальная драма «Улей» и комедия от создателей «Полицейского с Рублёвки»: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 12 мая, в прокат выходит российская комедия «Ботан и супербаба» от создателей «Полицейского с Рублёвки». В ленте рассказывается о приключениях застенчивого учёного и девушки-андроида. Также среди премьер отечественного производства — фильмы для семейной аудитории «Маруся фореva!» и «Тайна амулета». Любителей остросюжетного кино может заинтересовать триллер «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Ещё один новый кинопроект — фестивальная драма режиссёра из Косова «Улей».

«Ботан и супербаба»

Сценарист и один из продюсеров комедии «Ботан и супербаба» — Илья Куликов, работавший над проектами франшизы «Полицейский с Рублёвки». Новую ленту с нашумевшей киносерией связывает и актёрский состав: главные роли исполнили Роман Попов и София Каштанова. На этот раз они сыграли учёного Ивана и девушку-андроида Лину. Застенчивый мужчина на встрече одноклассников выдаёт биоробота за свою жену, но вскоре выясняется, что Лина — специальная разработка для ведения боевых действий, за которой охотятся иностранные разведслужбы.

По словам Ильи Куликова, именно актёрский дуэт вдохновил его на написание этого сценария.

«В жизни Соня спокойная, вдумчивая, порядочная, не реагирующая эмоционально, но при этом с таким же, как у героини фильма, чувством юмора — завязанным на сарказме и иронии. А Рома, наоборот, очень экспрессивный. И я решил, что будет круто сделать из Сони не человека без эмоций, а робота, а из Ромы — того, кто этого робота построил», — говорит Куликов.

«Маруся фореva!»

Молодой холостяк по прозвищу Индеец привык к весёлой и беззаботной жизни. Всё резко меняется, когда он узнаёт, что у него есть пятилетняя дочь Маруся. Герой не хочет брать на себя воспитание ребёнка и сомневается в своём отцовстве, однако со временем привязывается к девочке.

За постановку картины отвечал Александр Галибин, снявший ленты «Сестрёнка» и «Моя ужасная сестра». По его словам, современный детский кинематограф очень слащавый, а к детям в подобных проектах не относятся как к личностям. В своём новом фильме режиссёр стремился показать, что «детское кино — это путь к маленькому человеку».

Роли исполнили Кузьма Сапрыкин («Проект «Анна Николаевна»), София Петрова («Моя ужасная сестра»), Софья Присс («Серебряные коньки»), Кирилл Каганович («Как меня зовут») и другие.

«Тайна амулета»

Главные герои приключенческой семейной ленты «Тайна амулета» — трое молодых людей. Однажды они сталкиваются с древним волшебным существом, которое превращает их в детей. Друзьям предстоит отыскать путь к своим мечтам, а также заполучить амулет, способный исполнять желания. Артефакт находится в руках местного мэра, который использует его в корыстных целях.

Фильм был представлен на международном фестивале Sochi Film Festival и победил в номинации «Лучшая детская сказка».

«Флешбэк» (Memory)

Роли в триллере «Флешбэк» исполнили Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс и другие актёры, а режиссёром выступил Мартин Кэмпбелл, который работал над лентами «Казино Рояль», «Зелёный Фонарь», «Иностранец» и «Маска Зорро».

В центре сюжета — опытный киллер Алекс Льюис (Нисон). На очередном задании он понимает, что ему заказали подростка. Герой отказывается убивать и пускается на поиски людей, которые его наняли. Параллельно у Льюиса начинаются проблемы с памятью, и ему приходится подвергать сомнению каждое своё действие.

По мнению обозревателя The Washington Post Майкла О'Салливана, фильм «Флешбэк» не отличается глубиной, однако в нём есть «нечто, придающее знакомым событиям горько-сладкое послевкусие, которое остаётся в памяти».

«Всё дело в том, как в картине сплетаются нравственная неопределённость и сожаления человека, которому уже слишком поздно исправлять прошлое, но у которого, возможно, ещё есть время скорректировать будущее, даже когда закону это не под силу», — пишет кинокритик.

Сюжет основан на романе бельгийского писателя Жефа Герартса De zaak Alzheimer («Дело «Альцгеймера»).

«Улей» (Hive)

Драматическая лента «Улей» режиссёра Блерты Башолли была представлена в программе «Мировое кино» кинофестиваля Sundance и удостоилась трёх наград — Гран-при, приза зрительских симпатий, а также статуэтки за режиссуру. Это первый случай, когда главные награды смотра достаются фильму, снятому на албанском языке.

В картине рассказывается о жительнице Косова Фахрие. Её муж пропадает без вести во время войны в конце 1990-х, после чего женщине приходится самой содержать семью. Несмотря на осуждение со стороны патриархального общества, она открывает бизнес и пытается привлечь к нему овдовевших соседок.

В основу сюжета легли реальные события. Фахрие Хоти лично рассказывала Блерте Башолли о своих чувствах. По словам постановщицы, в своей картине она стремилась не только рассказать историю женщины, но и передать зрителям её внутреннюю силу.

Работа над фильмом шла десять лет. За это время Башолли смогла проследить, как меняется общество. По её словам, успехи Фахрие изменили мировоззрение её землячек — теперь случаи, когда косовские женщины управляют бизнесом, уже не кажутся столь странными.