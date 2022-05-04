Письма и история: тест RT о российской почте

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Ежедневно по почте в разные концы страны поступают десятки тысяч отправлений: письма, посылки, бандероли и открытки. История почтовой службы России восходит к Средним векам, когда княжеские гонцы перевозили особо важные грузы и донесения. После многочисленных изменений и реформ эта служба пришла к привычному нам облику. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.
Письма и история: тест RT о российской почте
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

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