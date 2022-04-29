Новые рассказчики и оригинальные проекты: автор комиксов Фрэнк Миллер открыл собственное издательство

Фрэнк Миллер, более 40 лет работавший в DC Comics и приложивший руку к созданию комиксов о Бэтмене и Сорвиголове, открыл своё издательство. Он будет выпускать собственные комиксы и сотрудничать с другими художниками — опытными и начинающими. Под эгидой компании выйдут «Ронин. Книга вторая» и «Город грехов 1858». Также анонсированы оригинальные произведения издательства — «Пандора» и «Древние враги».

Иллюстратор и автор комиксов Фрэнк Миллер, долгое время работавший в DC Comics, открыл собственное издательство. Компания получила название Frank Miller Presents, сообщает The Hollywood Reporter. Миллер в ней выполняет обязанности президента и главного редактора. Он будет выпускать собственные комиксы, а также сотрудничать с другими художниками — как опытными, так и начинающими.

Вместе с Фрэнком Миллером в новом издательстве трудятся бывший сотрудник DC Comics, писатель Дэн Дидио («Тёмная лига справедливости», «Металлические люди»), а также кинопродюсер Сайленн Томас — в её фильмографии такие ленты, как «300 спартанцев» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать».

«Моей истинной страстью и творческим призванием всегда было вкладываться в иллюстраторов и будущее комиксов. Мы с Дэном Дидио и Сайленн Томас с гордостью представляем (новое издательство. — RT) Frank Miller Presents, призванное взращивать рассказчиков и новые идеи», — пишет Фрэнк Миллер на своей странице в Twitter.

Он отметил, что цель издательства — «создать братство авторов и иллюстраторов, чтобы наставлять, сотрудничать и способствовать росту не только друг друга, но и искусства комикса в целом».

Frank Miller Presents планирует выпускать от двух до четырёх проектов в год. Уже анонсирован вестерн «Город грехов 1858», который станет приквелом линейки, выходившей в 1990-х и 2000 году под эгидой независимого издательства Dark Horse Comics.

Ещё один проект Frank Miller Presents — «Ронин. Книга вторая», продолжение истории, выпущенной DC в 1980-х. Во второй части речь пойдёт о японском воине, реинкарнированном в мрачном будущем.

Также в издательстве будут выходить оригинальные произведения — уже анонсированы проекты «Пандора» и «Древние враги». Над чем конкретно будет работать сам Миллер, пока неизвестно.

Ожидается, что первые комиксы Frank Miller Presents появятся в продаже в конце 2022 года и будут доступны как в печатном, так и в цифровом виде.

Фрэнк Миллер более 40 лет работал в DC Comics и прежде всего прославился своими проектами в стиле нуар. Он внёс большой вклад в индустрию благодаря участию в создании комиксов про Бэтмена. Как пишут в издательстве, переосмысление и возрождение Брюса Уэйна Миллером навсегда превратило героя из простого борца с преступностью в плаще в существо, которое скрывается во тьме и борется за справедливость в криминальном Готэме. Своим творчеством Миллер изменил понимание комиксов — он начал создавать работы, которые могут быть интересны всем, независимо от возраста.

Многие работы Фрэнка Миллера пользовались популярностью у аудитории и высоко оценивались критиками. Впрочем, некоторые комиксы были встречены прохладно. В частности, ожидания экспертов не оправдала серия All-Star Batman. Её называли излишне затянутой, а персонажей сочли недостаточно проработанными.

В 2011 году работы Миллера раскритиковал автор комиксов Алан Мур («Хранители», «V — значит вендетта»). Он заявил, что «Город грехов» получился у его коллеги женоненавистническим, а проект «300» — антиисторическим и гомофобным. В графическом романе Фрэнка Миллера Holy Terror («Святой террор») критики нашли признаки исламофобии. Как пишет автор The National Майкл Эрнандес, в произведении Миллера представлено нелестное изображение мусульман — автор смешивает их с террористами.

Фрэнк Миллер стал заметной фигурой и в кинематографе. В качестве режиссёра он работал над фильмом 2008 года «Мститель» и над лентами серии «Город грехов» вместе с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом. По его произведениям были сняты картины «300 спартанцев», «Электра» и другие.

В 2020 году на видеосервисе Netflix вышел сериал «Проклятая» по одноимённой книге Фрэнка Миллера и Тома Уилера. В ней авторы переосмыслили миф о короле Артуре. В экранизации Миллер выступил в качестве одного из сценаристов и продюсеров, а также исполнил небольшую роль.