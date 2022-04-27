Под ударом: тест RT по орфоэпии русского языка

Короткая ссылка
RT
С проблемой ударений в русском языке большинство людей сталкиваются ежедневно: даже самые образованные не всегда ставят их правильно — и уж точно каждый когда-либо сомневался, как произнести то или иное слово. И если хрестоматийное «звони́т» уже не вызывает никаких вопросов, то как насчёт более сложных случаев? Проверьте своё орфоэпическое чутьё с тестом RT.
Под ударом: тест RT по орфоэпии русского языка
  • Gettyimages.ru
  • © Michael H

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить