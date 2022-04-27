Под ударом: тест RT по орфоэпии русского языка

С проблемой ударений в русском языке большинство людей сталкиваются ежедневно: даже самые образованные не всегда ставят их правильно — и уж точно каждый когда-либо сомневался, как произнести то или иное слово. И если хрестоматийное «звони́т» уже не вызывает никаких вопросов, то как насчёт более сложных случаев? Проверьте своё орфоэпическое чутьё с тестом RT.

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Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».