Комедия об «отчаянных дольщиках» и мультфильм про Суворова: главные кинопремьеры недели

В четверг, 28 апреля, в кинотеатрах начинается показ военного боевика «1941. Крылья над Берлином» от режиссёра Константина Буслова, снявшего фильм «Калашников». Также на больших экранах покажут две комедии российского производства — «Артек. Большое путешествие» об отношениях детей и взрослых и «Отчаянные дольщики». Среди ярких зарубежных премьер — основанная на реальных событиях драма «Операция «Мясной фарш» с Колином Фёртом. 1 мая состоится премьера мультфильма «Суворов: Великое Путешествие».

«Суворов: Великое Путешествие»

«Суворов: Великое Путешествие» — первая полнометражная анимационная лента киностудии «Союзмультфильм» за 20 лет. В центре сюжета — 16-летний Гриша. Он попадает в полк Александра Суворова и становится участником Швейцарского похода. Герой найдёт новых друзей, а также попытается победить опасного злодея. На фоне исторических событий развернётся весёлая приключенческая история.

«Эпизод биографии великого полководца представлен с помощью ярких, привлекательных образов, а также богатого музыкального оформления с запоминающимися мелодиями», — говорит генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. Она ожидает, что лента будет интересна как детям, так и взрослым.

Александра Суворова в мультфильме озвучил Константин Хабенский. Герои говорят голосами Филиппа Киркорова, Антона Макарского, Юлии Рутберг, Натальи Быстровой и других актёров.

«Артек. Большое путешествие»

Четыре подростка отправляются в детский лагерь «Артек». Все они находятся в конфликте со своими родителями и получают шанс наладить отношения: герои находят «Дерево желаний» и переносятся на 30 лет назад, в 1988-й. Именно тогда в лагере отдыхали их близкие. Подросткам придётся подружиться со своими родителями и придумать, как вернуться в будущее.

Роли в фильме исполнили Михаил Галустян, Ян Цапник, Екатерина Климова, Людмила Артемьева, Надежда Михалкова. Съёмки прошли в детских лагерях «Лазурный», «Морской» и «Кипарисный».

Авторы фильма считают, что «Артек. Большое путешествие» поможет детям и взрослым понять друг друга.

«Мы, снимая картину, хотели достучаться до детей, до молодёжи и рассказать, как важно дружить, поддерживать друг друга», — отметил Михаил Галустян, выступивший одним из продюсеров.

«1941. Крылья над Берлином»

Фильм режиссёра Константина Буслова, снявшего ленты «Калашников» и «Бабло», основан на реальных событиях. В августе 1942 года после налётов фашистской Германии на СССР 15 экипажей ВВС бомбили Берлин.

«Берлинцам казалось, что они в глубоком тылу и им ничто не угрожает. Они даже сделали объявление по радио, что бомбила английская авиация. Англичане в ответ — тоже публично — выразили удивление. Сложно говорить о серьёзном военном значении, но для демонстрации силы и своим, и врагу этот вылет был, конечно, очень важен», — рассказал историк Константин Могилевский в беседе с РИА Новости.

Кинематографисты старались показать на экране события того времени максимально достоверно. Они изучали самолёты и активно работали с консультантами.

В ленте снялись Сергей Пускепалис, Сергей Гилёв, Максим Битюков, Александр Метёлкин и Гела Месхи.

«Отчаянные дольщики»

Две семейные пары покупают квартиры в недостроенном ЖК, однако вскоре все работы на объекте останавливаются — застройщик сдаёт котлован вместо дома. Герои решают побороть несправедливость, являются домой к главе строительной компании и случайно берут его в плен, но что с ним делать не знают.

Мошенника сыграл Максим Лагашкин. Он рассказал, что на съёмках фильма ему пришлось исполнять множество трюков.

«Весь фильм меня били, заливали цементом, я ходил в пластическом гриме, в «каменных» от бетона рубашке и брюках, с подбитым лицом, босиком. Меня связывали, колотили, роняли на меня дом...», — вспоминает актёр.

Режиссёр картины Илья Фарфель отметил, что и остальным артистам на съёмках пришлось непросто: «Трухин был всегда потным в глицерине, Стулова таскалась с беременным животом, Кологривый в любую погоду бегал с голым торсом, Веникова — на неудобной платформе».

Постановщик считает, что фильм будет интересен любому россиянину, но прежде всего — любителям «ироничного юмора с горчинкой».

«Операция «Мясной фарш» (Operation Mincemeat)

Действие военной драмы «Операция «Мясной фарш» разворачивается в 1943 году. Офицеры британской разведки Ивен Монтегю (Колин Фёрт) и Чарльз Чолмондели (Мэттью Макфэдиен) становятся участниками спецоперации по дезинформации немецких войск. Они выдают мёртвого бездомного за утонувшего армейского курьера и вместе с его телом подбрасывают немецким агентам фальшивые документы. Сюжет основан на реальной операции.

Мировая премьера картины состоялась 5 ноября 2021 года. Фильм был тепло встречен кинокритиками — его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 92%. Эксперты хвалят игру актёров, изображение времени и захватывающий сюжет. По мнению автора Financial Times Дэнни Ли, «Операция «Мясной фарш» напомнит зрителям лучшие британские фильмы о войне.