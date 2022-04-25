Горы, реки, языки: тест RT о происхождении названий городов России

Название многих российских городов отсылает к их истории, географии, именам основателей или других выдающихся личностей. Например, Омск, Вятка, Волгоград находятся на берегах рек Омь, Вятка и Волга. А Санкт-Петербург, основанный первым императором Всероссийским, — это город Святого Петра. Однако некоторые топонимы не столь очевидны по своему значению. Что вы знаете о происхождении названий российских городов? Проверьте себя с тестом RT.

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© Nadia Nice / EyeEm