Горы, реки, языки: тест RT о происхождении названий городов России

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RT
Название многих российских городов отсылает к их истории, географии, именам основателей или других выдающихся личностей. Например, Омск, Вятка, Волгоград находятся на берегах рек Омь, Вятка и Волга. А Санкт-Петербург, основанный первым императором Всероссийским, — это город Святого Петра. Однако некоторые топонимы не столь очевидны по своему значению. Что вы знаете о происхождении названий российских городов? Проверьте себя с тестом RT.
Горы, реки, языки: тест RT о происхождении названий городов России
  • Gettyimages.ru
  • © Nadia Nice / EyeEm

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