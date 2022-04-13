Вершины мира: тест RT о горах

Горные области занимают примерно 30% территории России и насчитывают порядка 2 тыс. вершин. Алтайские горы, Кавказ, Урал, Саяны, горы Крыма — далеко не полный список горных систем страны. Там находятся месторождения полезных ископаемых, минеральных вод, они популярны как туристические и альпинистские маршруты у путешественников со всего мира. Сможете ли вы угадать по фотографии, где находится вершина: в России или нет?

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© Efim Chernov