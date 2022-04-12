Уральские мифы и «Ромео и Джульетта» по-белорусски: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 14 апреля, в широкий прокат выходит драматический триллер «Подельники» о десятилетнем мальчике, решившем отомстить за смерть своего отца. Также в кинотеатрах можно будет увидеть фантастическую ленту «Обратимая реальность» российского производства и белорусскую комедию «Добро пожаловать в семью». Последняя представляет собой новую интерпретацию трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Ещё одна премьера недели — фестивальная лента «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.

«Подельники»

В центре сюжета драматического триллера «Подельники» — десятилетний деревенский мальчик Илья. Его отца убивают, а преступник остаётся на свободе. Окружающие ничего не предпринимают для восстановления справедливости, поэтому Илья сам решает найти убийцу и отомстить.

По словам режиссёра Евгения Григорьева, фильм основан на реальных событиях из его жизни. Постановщик подчёркивает, что «человек в любой точке мира может оказаться в жизненном тупике, столкнувшись с несправедливостью, обидой, местью —тем, что способно сломать его жизнь».

Большое значение для сюжета имеют мифы, связанные с уральскими народами.

«Ещё на начальном этапе работы мне стало очевидно, что вопросы милосердия и справедливости — вне времени и пространства. Эта история разворачивается сегодня, но происходит всегда. Поэтому мы стали искать какие-то культурологические основания», — рассказал режиссёр в беседе с порталом ПрофиСинема.

Центральные роли исполнили Павел Деревянко, Юра Борисов и Лиза Янковская. Илью сыграл Ярослав Могильников, ранее не снимавшийся в кино.

«Добро пожаловать в семью»

Криминальная комедия Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью» предлагает зрителям новый, современный взгляд на классическую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». По сюжету сын честного прокурора (Светлана Камынина) Саша (Вячеслав Морозов) влюбляется в Миру (Кристина Строителева). Та отвечает ему взаимностью, но выясняется, что её отец — бизнесмен и вор в законе (Владимир Сычёв). Родители против отношений возлюбленных, однако те готовы до последнего бороться за свои чувства.

«Мне кажется, у нас получилось очень смешное кино, олдовое, ламповое, как теперь говорят. Это добрая, светлая, позитивная картина», — утверждает Владимир Зинкевич. Он также отметил, что «Добро пожаловать в семью», — это фильм о том, что нужно доверять своим детям».

«Причём доверять больше, чем мы это делаем сейчас. Надо прислушиваться к ним, не потакая, но помогая и защищая», — утверждает постановщик.

Одну из ролей в фильме исполнил Пётр Буслов. Ранее он сотрудничал с Сычёвым на съёмках популярной ленты «Бумер».

«Обратимая реальность»

В недалёком будущем люди получают возможность осуществить любую мечту виртуально — в программе, придуманной компанией «Новая жизнь». Именно там они испытывают широчайший спектр эмоций. Однажды на смену ярким приключениям пользователей приходят их ожившие страхи. Сотрудник виртуальной полиции Михаил (Павел Чинарёв) начинает расследование, в ходе которого постепенно перестаёт отличать реальность от программы.

Как отметил режиссёр Дмитрий Константинов («Город», «Грешник»), фантастическая составляющая в картине — «это лишь форма».

«В первую очередь всегда интересны герои, их развитие, их взаимоотношения. Поэтому для меня эта картина — прежде всего история о людях, пусть и живущих в фантастическом мире. Мы хотим рассказать её в увлекательном и занимательном формате, чтобы зритель, который придёт посмотреть фильм, интересно провёл время, с удовольствием следя за героями, но, выйдя из кинотеатра, задумался о том, что для него действительно важно», — говорит постановщик.

Съёмки фильма проходили в Москве. Специально для кинематографистов были построены футуристические декорации.

«Закат» (Sundown)

Главные роли в драме мексиканского режиссёра Мишеля Франко исполнили Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Их герои вместе с юными родственниками отправляются отдыхать в Акапулько. Покой туристов нарушает неожиданное происшествие.

Как отметил Франко, действие фильма неслучайно разворачивается именно в Акапулько — кинематографист стремился исследовать знакомый ему с детства город, который со временем превращается в эпицентр насилия. Внимание в картине уделено и изучению семейных отношений, а важным элементом «Заката» стало солнце — по словам постановщика, оно отражает эмоциональное состояние героев, а также окружающее их насилие.

В 2021 году картина была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получила высокие оценки критиков — её рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 75%.