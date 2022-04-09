Паустовский, Бианки и Пришвин: тест RT о русских писателях-натуралистах

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RT
Писатели-натуралисты посвящают своё творчество наблюдениям за природой, животными и птицами, описаниям случаев на охоте и рыбалке. Тройка самых известных русских авторов в этом жанре знакома многим с детства: Константин Паустовский, Виталий Бианки, Михаил Пришвин. На их книгах учились читать несколько поколений, но легко ли по цитате определить, из чьего произведения она взята? Проверьте себя с тестом RT.
Паустовский, Бианки и Пришвин: тест RT о русских писателях-натуралистах
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