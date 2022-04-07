Эрмитаж или Пушкинский? Тест RT о главных художественных галереях России

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RT
Многие картины великих зарубежных художников экспонируются в российских музеях. Пожалуй, главные в стране собрания шедевров мировой живописи находятся в Москве и Санкт-Петербурге — в коллекциях ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа. Сможете ли вы назвать, в каком из двух музеев хранится то или иное произведение искусства? Проверьте себя с тестом RT.
Эрмитаж или Пушкинский? Тест RT о главных художественных галереях России
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