Водная гладь: тест RT об озёрах России и мира

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RT
В России насчитывается около 2 млн озёр. Многие из них сложно найти даже на карте, другие, наоборот, относятся к числу самых известных в мире. Некоторые из них прочно вошли в историю — например, Чудское озеро, ставшее местом битвы войск Александра Невского и рыцарей-крестоносцев. Знаменитые озёра есть и за рубежом. Сможете ли вы по фотографии определить, какие водоёмы находятся в России, а какие — за границей? Проверьте себя с тестом RT.
Водная гладь: тест RT об озёрах России и мира
  • Legion-Media

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