Альянсы, блоки и коалиции: тест RT о военно-политических союзах России

Во многих войнах, в которых на протяжении своего существования принимала участие Россия, ей помогали другие государства. Как правило, эти отношения были оформлены военно-политическими договорами. Антинаполеоновские коалиции, Священный союз, Антанта — эти и другие объединения оставили свой след в истории. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.