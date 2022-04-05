Альянсы, блоки и коалиции: тест RT о военно-политических союзах России

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Во многих войнах, в которых на протяжении своего существования принимала участие Россия, ей помогали другие государства. Как правило, эти отношения были оформлены военно-политическими договорами. Антинаполеоновские коалиции, Священный союз, Антанта — эти и другие объединения оставили свой след в истории. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.
Альянсы, блоки и коалиции: тест RT о военно-политических союзах России

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