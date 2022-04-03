Смех и слёзы: тест RT о комедиях, драмах и трагедиях
Драма, комедия и трагедия — основные драматургические жанры, которые объединяют группу произведений, близких по поэтической структуре. Для драмы характерно внимание к социально-историческим или общечеловеческим проблемам. В основе трагедии лежит неразрешимый конфликт героя с окружающим миром, в основе комедии — стремление к комическому и сатирическому высмеиванию. Сможете ли вы по отрывку определить жанр пьесы русского автора? Проверьте себя с тестом RT.
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