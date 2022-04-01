От Диканьки до Петербурга: тест RT ко дню рождения Николая Гоголя

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RT
Николай Гоголь родился 20 марта 1809 года по старому стилю. Сейчас его день рождения отмечается 1 апреля. За свою жизнь автор «Мёртвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки» успел побывать чиновником, актёром любительских спектаклей и преподавателем истории в университете. Он жил в Санкт-Петербурге, Риме и Женеве. Что вы знаете о произведениях одного из главных русских писателей? Проверьте себя с тестом RT.
От Диканьки до Петербурга: тест RT ко дню рождения Николая Гоголя
  • РИА Новости
  • © Михаил Филимонов

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