Интервенция: тест RT об иностранном вмешательстве в годы Гражданской войны в России

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Одним из явлений Гражданской войны в России в 1917—1922 годы была иностранная интервенция на территории страны. Армии ведущих мировых держав и их сателлитов, преследуя собственные цели, отправляли контингенты и в Одессу, и во Владивосток. В итоге слово «интервенция» стало чётко ассоциироваться с этими событиями. Что вы знаете об иностранном вмешательстве в российскую Гражданскую войну? Проверьте себя с тестом RT.
Интервенция: тест RT об иностранном вмешательстве в годы Гражданской войны в России
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