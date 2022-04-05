Спасение мультивселенной и бокс в Освенциме: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 7 апреля, в кинотеатрах начинается показ российской спортивной драмы с элементами фантастики «Бодибилдинг» про бывшего спортсмена, который возвращается к своей деятельности при помощи экспериментального лекарства. Также на больших экранах можно будет увидеть комедию «Всё везде и сразу» о приключениях китайской иммигрантки в мультивселенной и биографическую драму «Гарри Хафт: Последний бой» о выжившем пленнике Освенцима. Среди прочих премьер — триллер «Прятки» с Джонатаном Ризом Майерсом и фильм ужасов «Скрежет».

«Бодибилдер»

Главный герой спортивной социальной драмы с элементами фантастики — знаменитый бодибилдер Макс. Из-за проблем со здоровьем он уходит из спорта и остаётся один и без работы. Его жизнь меняется, когда мужчина соглашается принять участие в испытании экспериментального препарата — лекарство может вылечить любую болезнь, а также усиливает физические возможности человека.

В работе над проектом принимали участие профессиональные спортсмены и тренеры. Главную роль исполнил Денис Семенихин — телеведущий, блогер и автор книг о фитнесе. «Бодибилдер» стал его первой актёрской работой.

Авторы фильма ожидают, что проект будет интересен самой разной аудитории: на их взгляд, тема бодибилдинга привлечёт интересующихся спортом зрителей, а фантастические элементы — молодёжь. Также аудиторию могут зацепить философские вопросы, которые поднимают кинематографисты: «В чём смысл жизни, чем может жертвовать человек ради любимого и может ли идти на жертвы... как и кем в реальности решаются судьбы людей».

«Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once)

Премьера фантастической комедии «Всё везде и сразу» состоялась 11 марта на киносмотре South by Southwest Film Festival. Фильм получил высокие оценки критиков и широкой аудитории — его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 97% и 95% соответственно. Эксперты отмечают выдающуюся игру Мишель Йео и эмоциональный и трогательный сюжет. По мнению автора портала Mashable Кристи Пучко, «Всё везде и сразу» будет одним из лучших фильмов 2022 года, а со временем станет классической комедией.

По сюжету китайская иммигрантка Эвелин (Мишель Йео) разрывается между множеством задач — она и жена, и мать, и дочь, и владелица бизнеса. Кроме того, у героини возникли серьёзные проблемы с уплатой налогов. Однажды она узнаёт, что мультивселенная не только существует, но и нуждается в спасении от таинственной сущности, сразиться с которой придётся именно Эвелин.

«Гарри Хафт: Последний бой» (The Survivor)

Гарри Хафт был польским евреем. В 1943 году он попал в концентрационный лагерь Освенцим, где ему удалось выжить благодаря участию в боях, организованных надзирателями. После войны Хафт стал профессиональным боксёром. Его биография легла в основу фильма оскароносного режиссёра Барри Левинсона.

«Гарри Хафт: Последний бой» — это драма о холокосте, фильм про бокс, исследование персонажа и размышление о природе вины. Все эти элементы не всегда сочетаются между собой, а кроме того, в фильме есть неровные и невыразительные моменты, но это всё равно самая сильная работа Левинсона за многие годы», — пишет о картине автор Variety Оуэн Глейберман.

Главную роль исполнил Бен Фостер, известный по картинам «Варкрафт», «Механик», «Поезд на Юму» и «Любой ценой». Также в фильме снялись Дэнни де Вито, Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен и Вики Крипс.

«Прятки» (Hide and Seek)

Триллер Джоэля Мура «Прятки» — ремейк одноимённой социальной южнокорейской ленты, авторы которой стремились рассказать о дефиците недорогого жилья. Оригинальный проект вышел в августе 2013 года и в течение двух недель был самым популярным во внутреннем прокате.

Действие разворачивается в условиях, когда население городов стремительно растёт, а недвижимость дорожает и становится недоступной для многих. Кинематографисты задаются вопросом, что происходит, когда маргинализированные слои населения пытаются справиться с жилищными проблемами.

В центре сюжета — успешный бизнесмен Ной (Джонатан Риз Майерс), живущий с семьёй на Манхэттене. Однажды он узнаёт, что его пропавший брат всё время жил в бедном районе Нью-Йорка среди сквоттеров. Ной отправляется на поиски родственника, в результате чего под угрозой оказываются работа, семья и психическое здоровье главного героя.

«Скрежет» (Pahanhautoja)

Автор Variety Томрис Лаффли сравнивает фильм ужасов «Скрежет» с такими картинами, как «Красота по-американски» и «Инопланетянин» «с жутковатым налётом Йоргоса Лантимоса».

«Но даже это сравнение не характеризует в полной мере режиссёрский дебют Ханны Бергхольм, представляющий собой дерзкую вылазку на территорию подростковых страхов. В фильме не так много по-настоящему пугающих моментов, но Бергхольм умело играет с темами боди-хоррора и двойников, заставляя зрителя испытывать восхитительный дискомфорт и нервно ёрзать на стуле. Здесь выдержана та самая атмосфера, что подарила нам «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона и «Одержимую» Анджея Жулавского», — пишет эксперт.

По сюжету 12-летняя гимнастка Тинья делает всё, чтобы произвести впечатление на свою властную мать, будь то голодание ради спортивных достижений или отработка сальто на высоких брусьях до крови. Мать тем временем пытается создать в социальных сетях образ идеальной семьи. Всё начинает меняться, когда Тинья находит яйцо неизвестного пернатого и решает заботиться о нём. Из яйца вылупляется огромное крылатое существо, которое постепенно превращается в злобного двойника Тиньи.