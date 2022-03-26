«Диана», Леброн Джеймс и Джаред Лето: объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

Традиционно накануне церемонии вручения премии «Оскар» объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» по итогам 2021 года. Худшим фильмом признан проект «Диана: Мюзикл». Кроме того, лента была удостоена наград за режиссуру, сценарий и женские роли. Также среди обладателей «Золотой малины» — Джаред Лето, Леброн Джеймс и Брюс Уиллис. Уилл Смит был удостоен статуэтки за восстановление репутации благодаря главной роли в биографической драме «Король Ричард».

В субботу, 26 марта, накануне церемонии вручения премии «Оскар», были объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина», присуждаемой за худшие достижения в сфере кинематографии по итогам года. Лидером по числу наград стал проект видеосервиса Netflix «Диана: Мюзикл», сюжет которого построен на биографии принцессы Дианы.

Лента была удостоена пяти статуэток — за худшую женскую роль (Жанна де Ваал), худшую женскую роль второго плана (Джуди Кэй), худшую режиссуру (Кристофер Эшли), худший сценарий (Дэвид Брайан, Джо Дипьетро), а также как худший фильм.

После премьеры в сети в октябре 2021 года мюзикл получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков и широкой аудитории. Его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 12 и 32% соответственно. Как пишет автор The Sydney Morning Herald Майкл Айдато, в отличие от других проектов о принцессе Диане, которые нередко опираются на серьёзные исторические исследования и более достоверно рассказывают о реальных персонажах королевской семьи, «Диана: Мюзикл» «практически с момента поднятия занавеса превращается в американский фарс, где все всё время поют и танцуют».

Айдато подчёркивает, что сюжет мюзикла опирается на клише и поверхностные представления о персонажах, что «могло сработать во времена, когда истории о королевской семье рассказывались в формате телефильмов и чрезмерно эмоциональных мини-сериалов, но в эпоху «Короны» всё это слишком смахивает на пантомиму».

«Если у плохо написанного, плохо спетого и во всех прочих отношениях перегруженного спектакля «Диана: Мюзикл» и есть какие-то достоинства, то только одно: музыкальный театр наконец-то выдал нечто такое, благодаря чему киноверсия «Кошек» 2019 года кажется настоящим шедевром. Я прямо представляю Джеймса Кордена, который с невероятным облегчением на лице аплодирует из-за кулис», — пишет Майкл Айдато.

© Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение»

Трёх статуэток была удостоена лента «Космический джем: Новое поколение» — фантастическая комедия, в которой совмещены живые актёры и анимация. Главную роль в ленте исполнил баскетболист Леброн Джеймс — он сыграл самого себя. По сюжету герой пытается наладить отношения со своим сыном-подростком. Когда мальчика похищает король цифровой вселенной, Джеймс отправляется в сказочный мир, чтобы принять участие в баскетбольном матче против цифровых копий чемпионов. Вместе с ним будут играть персонажи мультфильмов — Твитти, Багз и Лола Банни, Даффи Дак и другие.

Фильм был признан худшим сиквелом, ремейком или плагиатом. Леброна Джеймса наградили сразу в двух номинациях — «Худший актёр» и «Худший экранный ансамбль».

Антипремия за худшую мужскую роль второго плана досталась Джареду Лето, сыгравшему дизайнера Паоло Гуччи в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Также актёр претендовал на награду за худший экранный ансамбль в паре с «его 17-фунтовым латексным лицом, вызывающей одеждой или нелепым акцентом». Интересно, что за эту же роль Лето был номинирован на премию Гильдии актёров.

В этом году организаторы антипремии «Золотая малина» выделили специальную категорию — «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В неё вошли восемь картин с участием актёра — «Осада», «Преступный квест», «Звёздный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». В итоге актёр был удостоен награды за роль в фантастическом боевике «Звёздный рубеж» — о космических десантниках, отправляющихся на другую планету для борьбы с инопланетянами.

Статуэтку за восстановление репутации присудили актёру Уиллу Смиту, сыгравшему отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в биографической драме «Король Ричард». За работу в картине артист был удостоен премий «Золотой глобус» и BAFTA. Кроме того, лента претендует на «Оскар» в шести категориях, в том числе за лучшую мужскую роль.

Антипремию «Золотая малина» вручают с 1981 года. Лауреатов выбирают члены одноимённого фонда со всего мира. Победителям вручают покрашенные золотой краской статуэтки в виде малины стоимостью $4,97.

Лауреаты «Золотой малины» редко забирают свои награды. Среди тех, кто принял статуэтки, в разные годы были Билл Косби, Пол Верховен, Сандра Буллок, Холли Берри, Дуэйн Джонсон, Джейми Дорнан и другие.