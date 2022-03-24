Государева стража: тест RT о политическом сыске в дореволюционной России

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RT
Политический сыск занимался борьбой с внутренними врагами — от революционеров до шпионов. В России этот вид государственной охраны появился задолго до наших дней. Ещё опричники Ивана Грозного должны были, по замыслу царя, защитить его власть от разного рода угроз. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.
Государева стража: тест RT о политическом сыске в дореволюционной России
  • © Wikimedia commons

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