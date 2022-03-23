Европейское Возрождение или русский классицизм? Тест RT об искусстве
Классицизмом называется художественное направление в искусстве, которое возникло в XVII веке и было тесно связано с эпохой Возрождения. Вскоре стиль распространился и в России вместе со своими правилами и эстетическими принципами. Сможете ли вы отличить картину эпохи Возрождения от произведения русского классицизма? Проверьте себя с тестом RT.
- globallookpress.com
- © Sebastian Kahnert/dpa
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен