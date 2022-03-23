Европейское Возрождение или русский классицизм? Тест RT об искусстве

Классицизмом называется художественное направление в искусстве, которое возникло в XVII веке и было тесно связано с эпохой Возрождения. Вскоре стиль распространился и в России вместе со своими правилами и эстетическими принципами. Сможете ли вы отличить картину эпохи Возрождения от произведения русского классицизма? Проверьте себя с тестом RT.

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© Sebastian Kahnert/dpa