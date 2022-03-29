«Роман служанки» и расследование комиссара Мегрэ: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 31 марта, в широкий прокат выходит драма японского производства «Сядь за руль моей машины», удостоенная премии «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». Также в кинотеатрах покажут детектив о расследовании комиссара Мегрэ — «Мегрэ и таинственная девушка» с Жераром Депардье в главной роли. Среди прочих премьер недели — боевик «Осада» с Брюсом Уиллисом и романтическая лента «Роман служанки» с Оливией Колман и Колином Фёртом.

«Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka)

В центре сюжета драмы японского постановщика Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» — театральный режиссёр Юсукэ, переживающий смерть своей жены. Он отправляется работать над постановкой пьесы Чехова «Дядя Ваня» в Хиросиму, где ему предоставляют водителя — 30-летнюю Мисаки. Юсукэ рассказывает ей о своём эмоциональном состоянии и, заново переживая события прошлого, обнаруживает связанные с его женой тайны.

Фильм основан на одноимённом рассказе Харуки Мураками. По словам постановщика, который также выступил одним из сценаристов, он черпал вдохновение и из других рассказов писателя.

Лента Хамагути была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший адаптированный сценарий» и «Международный художественный фильм». В последней картина одержала победу.

«Мегрэ и таинственная девушка» (Maigret)

Комиссар Мегрэ — главный герой серии детективных произведений бельгийского писателя Жоржа Сименона. О персонаже выпущены десятки книг и кинопроектов. Главную роль в разные годы исполняли Пьер Ренуар, Чарльз Лотон, Жан Габен, Владимир Самойлов, Роуэн Аткинсон и другие актёры. В новом фильме знаменитого детектива сыграл Жерар Депардье.

В Париже находят тело девушки в вечернем платье. Рядом с ней нет ничего, что помогло бы опознать её, свидетели убийства также отсутствуют. За дело берётся легендарный комиссар Мегрэ. В ходе расследования он находит женщину, которая невероятно похожа на жертву. В то же время она напоминает Мегрэ другого персонажа, связанного с жизнью самого детектива.

Как пишет автор портала Fiction Machine Грант Уотсон, любителям классических детективов, где есть подозреваемые, а в сюжете присутствуют разнообразные отвлекающие манёвры, фильм может не понравиться: здесь нет большой интриги, а повествование нельзя назвать напряжённым.

«Вместо этого (Патрис. — RT) Леконт сосредотачивает внимание на личности и атмосфере, создавая уникальную интерпретацию избитого материала. Этот Мегрэ терзаем глубокой меланхолией и невысказанными сожалениями. Всё начинается в кабинете врача, который предупреждает стареющего детектива о необходимости бросить курить трубку и отправляет его на рентген лёгких. Кончается тем, что одинокий Мегрэ печально идёт по улице и его силуэт как бы растворяется в воздухе. Между этими двумя точками — 90 минут стройно организованного повествования с хорошо подобранным темпом, где есть и мрачные мизансцены, и практическая детективная работа», — пишет эксперт.

«Роман служанки» (Mothering Sunday)

Английская писательница Джейн погружается в воспоминания и мысленно возвращается к роковому дню, который полностью изменил её жизнь. Тогда героиня работала горничной. Как-то раз она остаётся одна и получает возможность провести время со своим тайным возлюбленным Полом. Она знает, что мужчина помолвлен, однако не перестаёт мечтать о совместной жизни с ним.

Основная часть сюжета разворачивается в 1924 году. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале. Сценарий основан на одноимённом романе британского писателя Грэма Свифта.

«Воспоминания и тени других времён накладываются на настоящее пары, заключившей друг друга в объятья. В хронологическую цепочку выстроены мечты и воспоминания», — говорится на сайте смотра.

Роли исполнили Одесса Янг, Оливия Колман, Колин Фёрт, Джош О’Коннор и другие актёры.

«Осада» (American Siege)

Трое преступников берут в заложники врача, надеясь выяснить, где находится пропавшая сестра одного из них. Шериф Бен Уоттс (Брюс Уиллис) пытается разобраться с ситуацией до прибытия ФБР, но получает приказ от мэра города устранить захватчиков. Герой понимает, что может быть пешкой в ​​некой более масштабной схеме. Ему предстоит раскрыть правду о тёмных тайнах города.

Рейтинг ленты «Осада» на портале Rotten Tomatoes составляет 0% согласно оценкам кинокритиков. При этом широкой аудитории проект понравился — она присудила ему 96%. «Осада» была номинирована на антипремию «Золотая малина» в специальной категории — «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Награду в итоге присудили картине «Звёздный рубеж».