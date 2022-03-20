Грозный царь: тест RT об Иване IV

Короткая ссылка
RT
Формально государь всея Руси Иван IV правил страной с 1533 по 1584 год, хотя в детстве у него был регент. За эти 50 лет был пройдён долгий путь, на котором были реформы, войны, опричнина, завоевание новых территорий и потеря старых. Эпоха и личность первого русского царя, получившего прозвище Грозный, в будущем вдохновили многих деятелей искусства. Что вы знаете об этом правителе? Проверьте себя с тестом RT.
Грозный царь: тест RT об Иване IV
  • © Илья Ефимович Репин/Общественное достояние/Wikimedia Commons

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить