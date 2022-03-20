Грозный царь: тест RT об Иване IV

Формально государь всея Руси Иван IV правил страной с 1533 по 1584 год, хотя в детстве у него был регент. За эти 50 лет был пройдён долгий путь, на котором были реформы, войны, опричнина, завоевание новых территорий и потеря старых. Эпоха и личность первого русского царя, получившего прозвище Грозный, в будущем вдохновили многих деятелей искусства. Что вы знаете об этом правителе? Проверьте себя с тестом RT.

© Илья Ефимович Репин/Общественное достояние/Wikimedia Commons