Вне правил: тест RT о словах-исключениях

В русском языке, как и в любом другом, почти из каждого строгого правила орфографии есть исключения — слова, верное написание которых можно только выучить наизусть. Какие-то из них многие помнят со школьной скамьи благодаря мнемоническим правилам, а какие-то ставят в тупик до сих пор. Хорошо ли вы их знаете? Проверьте себя с тестом RT.

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© Vikas Kumar / EyeEm

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».