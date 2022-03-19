Вне правил: тест RT о словах-исключениях
В русском языке, как и в любом другом, почти из каждого строгого правила орфографии есть исключения — слова, верное написание которых можно только выучить наизусть. Какие-то из них многие помнят со школьной скамьи благодаря мнемоническим правилам, а какие-то ставят в тупик до сих пор. Хорошо ли вы их знаете? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Vikas Kumar / EyeEm
Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».
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