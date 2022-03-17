Сложные времена: тест RT о православной церкви в СССР

Официально в СССР не было господствующей религии, провозглашалась свобода вероисповедания. Вместе с тем годы советской власти нельзя назвать простым периодом в истории церкви. Однако были времена, когда коммунистическая партия шла на либерализацию своего отношения к православию. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Б. Колесников