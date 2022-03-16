Короли и князья: тест RT о русских и европейских правителях

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RT
Средними веками в исторической науке принято называть период между падением Рима и XV—XVII веками. Именно в эту эпоху складывается большая часть современных государств Европы. Те же процессы происходили и на Руси, где было множество княжеств. Правители вели войны и проводили реформы, заключали союзы и браки. Сможете ли вы отличить средневекового монарха от древнерусского князя? Проверьте себя с тестом RT.
Короли и князья: тест RT о русских и европейских правителях
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Edwards

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