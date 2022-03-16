Короли и князья: тест RT о русских и европейских правителях
Средними веками в исторической науке принято называть период между падением Рима и XV—XVII веками. Именно в эту эпоху складывается большая часть современных государств Европы. Те же процессы происходили и на Руси, где было множество княжеств. Правители вели войны и проводили реформы, заключали союзы и браки. Сможете ли вы отличить средневекового монарха от древнерусского князя? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Jason Edwards
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен