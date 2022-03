Триумф «Власти пса» и юбилей бондианы: в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA

В воскресенье, 13 марта, в Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA. В номинации «Лучший фильм» победила Джейн Кэмпион с вестерном «Власть пса». Ленте также присудили приз за режиссуру. Ранее картина была удостоена трёх премий «Золотой глобус» и получила 12 номинаций на «Оскар». Награда в категории «Выдающийся британский фильм» досталась Кеннету Бране, снявшему драму «Белфаст». Лучшим неанглоязычным проектом стала картина японского производства «Сядь за руль моей машины».

В воскресенье, 13 марта, в Лондоне прошла торжественная церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Ведущей мероприятия стала австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон, известная по таким картинам, как «Отпетые мошенницы» и «Братья из Гримсби».

Церемонию открыло выступление Ширли Бэсси. Артистка исполнила песню Diamonds Are Forever, которая звучала в седьмом фильме о суперагенте Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». В 2022 году популярной кинофраншизе, основанной на книгах Яна Флеминга, исполняется 60 лет.

Приз в категории «Лучший фильм» получила драматическая лента Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, Джесси Племонсом и Кирстен Данст.

Действие картины разворачивается вокруг двух братьев, владеющих ранчо. Один из них решает жениться, однако второй отказывается принимать спутницу родственника. Лента также была удостоена приза за лучшую режиссуру.

Драматическая лента Кеннета Браны «Белфаст» получила награду как лучший британский фильм. В картине рассказывается о беспорядках в Белфасте на рубеже 1960—1970 годов. История представлена с точки зрения девятилетнего мальчика.

Лучшим проектом, снятым не на английском языке, члены академии признали ленту японского производства «Сядь за руль моей машины» режиссёра Рюсукэ Хамагути. За награду также боролись фильмы «Рука бога» Паоло Соррентино, «Параллельные матери» Педро Альмодовара, «Маленькая мама» Селин Сьямма и «Худший человек на свете» Йоакима Триера.

Фантастическая картина Дени Вильнёва «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта стала лидером по количеству номинаций на BAFTA в 2022 году — она была представлена в 11 категориях. В итоге лента получила пять статуэток — за лучшую работу художника-постановщика, музыку (Ханс Циммер), операторскую работу (Грег Фрейзер), визуальные эффекты и звук.

Премию BAFTA за лучший оригинальный сценарий забрал Пол Томас Андерсон за драмеди «Лакричная пицца» об отношениях двух подростков. Действие картины разворачивается в 1970-х. Фильм был тепло встречен кинокритиками — его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 91%. Награду за лучший адаптированный сценарий присудили авторам фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Приз за лучшую мужскую роль достался Уиллу Смиту, снявшемуся в биографической драме «Король Ричард». Артист сыграл отца известных теннисисток Серены и Винус Уильямс. В аналогичной женской категории победила Джоэнна Скэнлэн — академики выделили её игру в драме «После любви».

© kinopoisk.ru

Ариана ДеБос, сыгравшая Аниту в ленте Стивена Спилберга «Вестсайдская история», экранизации одноимённого бродвейского мюзикла, была удостоена статуэтки за исполнение лучшей женской роли второго плана. Картине также присудили награду за лучший кастинг. Приз за мужскую второстепенную роль получил Трой Коцур за проект «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Джеймс Сэмюэл, выступивший режиссёром и одним из сценаристов криминального вестерна «Тем больнее падать», был отмечен в номинации «Лучший дебют», а Лашана Линч была удостоена награды в категории «Восходящая звезда», присуждаемой по итогам зрительского голосования. Актриса исполнила одну из центральных ролей в фильме бондианы «Не время умирать». Лента также была удостоена награды за лучший монтаж.

В номинации «Лучший дизайн костюмов» победил фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Сюжет ленты посвящён истории взросления и становления героини романа Доди Смит «101 далматинец» Круэллы Де Виль. За наряды в картине отвечала Дженни Беван, ранее удостоенная премий «Оскар» за работу в фильмах «Комната с видом» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Награду за лучший грим и причёски присудили команде проекта «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшим анимационным фильмом стала лента «Энканто», ранее удостоенная премии «Золотой глобус» и претендующая на «Оскар». В категории для короткометражных мультфильмов победил проект Do Not Feed the Pigeons, а лучшей игровой короткометражкой британского производства стала лента The Black Cop. Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержал постановщик Амир-Халиб Томпсон с фильмом «Лето соула».