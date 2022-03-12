Я памятник себе воздвиг: тест RT о скульптурных достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга

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RT
Практически в каждом российском городе можно встретить памятники, посвящённые различным историческим событиям и личностям. Это могут быть триумфальные арки, обелиски или скульптуры. Пожалуй, самые узнаваемые из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сможете ли вы по фотографии узнать, где именно стоит тот или иной памятник? Проверьте себя с тестом RT.
Я памятник себе воздвиг: тест RT о скульптурных достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга
  • РИА Новости

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