Я памятник себе воздвиг: тест RT о скульптурных достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга

Практически в каждом российском городе можно встретить памятники, посвящённые различным историческим событиям и личностям. Это могут быть триумфальные арки, обелиски или скульптуры. Пожалуй, самые узнаваемые из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сможете ли вы по фотографии узнать, где именно стоит тот или иной памятник? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости