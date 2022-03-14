«Картина пишется сердцем и величайшим мастерством»: Александр Шилов о задачах искусства, событиях на Украине и санкциях

Народный художник СССР Александр Шилов в интервью RT рассказал о своём отношении к событиям на Украине и введённым против России санкциям, а также порассуждал о том, как они отразятся на культурной сфере. Кроме того, Шилов объяснил, как политическая повестка влияет на его творчество, и ответил на вопросы о задачах искусства и его важности для народа.

— Александр Максович, расскажите, как сейчас обстоят дела у вас в галерее? В Москве начали снимать ограничения, установленные из-за пандемии. Готовите новые мероприятия?

— Галерея открылась в 1997-м году, 31-го мая. Она была учреждена, чем я всегда буду гордиться, Государственной думой единогласно и постановлением правительства Москвы. Я подарил несколько сотен картин, меня поблагодарили за такой патриотический поступок и решили назвать галерею моим именем, но она имеет государственный статус. В этом году мы будем праздновать юбилей — 25 лет. Каждый год в День города и в день открытия галереи я дарю картины. В настоящий момент я подарил государству 1650 работ живописи и графики и сейчас, к 31 мая, готовлю новые работы.

Помимо этого, в галерее идёт цикл концертов «Звёзды в гостях у галереи А. Шилова». У нас выступали Елена Образцова, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Виктор Третьяков, хор Данилового монастыря, Иосиф Кобзон, Светлана Безродная — самые разные артисты.

Мы ведём большую патриотическую деятельность: устраиваем патриотические вечера, проводим экскурсии по залу боевой залы «Они сражались за Родину!» для будущих защитников. В галерее под руководством директора Вохминцевой Юлии Геннадьевны идёт большая патриотическая работа.

— Сейчас каждый день против россиян вводят новые санкции. Вы уже успели на себе их ощутить?

— Я думаю только об одном: чтобы жила Россия, мощная, сильная, богатая, и народ жил спокойно. Надо сначала думать не о животе своём, а о том, чтобы страна была великая и мощная. А мы — великая держава, и великий патриот России президент Владимир Владимирович Путин борется за то, чтобы передать наше Отечество потомкам сильной, мощной и богатой державой и не дать обидеть наши народы в Донецкой и Луганской республиках. Он охраняет безопасность страны. С древнейших времён, когда существовало государство, более священного долга не было, чем охранять своё Отечество!

— Но всё же, как вы считаете, что нас ждёт в России в результате введения санкций? Стоит ли бояться экономического, продовольственного кризиса?

— Мы самая богатая страна по территории и природным ресурсам. Главное наше богатство — талантливый народ, который обязан сплотиться вокруг нашего президента, и мы выстоим любые санкции. От этих санкций наша страна станет ещё более независимой. Единственное, я считаю, сейчас неоправданно повышают цены — на продукты, на разного рода товары. Начинают давить на спортсменов, на деятелей культуры. Для чего это делается — понятно. Чтобы возмутить спокойствие народа и настроить его против Путина, потому что он выпрямился во весь рост и хочет, чтобы Россия также гордо смотрела, и с ней считались. Да, иногда бывают тяжёлые времена, но надо выдержать это всё, затянуть ремни.

Александр Шилов о западных санкциях

Россия — настолько богатая страна, что даже эти санкции должны помочь росту промышленности, самодостаточности, самообеспечения. У них, в Европе, нет ресурсов, а мы до сих пор поставляем газ им и на Украину. Другой президент уже отключил бы газ. Они не думают о своём народе, о катастрофическом росте цен на газ — у них своя цель. Президент России Путин, министр обороны Шойгу, Министерство обороны — молодцы, разгадали их подлый план. А события на Украине показывают, как долго неонацисты к этому готовились, какие сделали там укрепления. Сейчас своё оружие расставляют в квартирах и между домами, понимая, что наша страна миролюбивая, мы не будем мирное население убивать. И они делают живой щит, как говорит Путин, из людей, в надежде на доброту нашего президента, что мы не будем стрелять просто так, как, например, Гитлер, зачищал города, сравнивая их с землёй и уничтожая народ. Они не считали, сколько людей погибнет. Мы на это смотрим, бережём людей.

Но у них главная задача — нас уничтожить. А мы должны защитить свою Родину. Путин это понимает, и я всем сердцем с ним, преклоняюсь перед нашей армией, которая так героически сражается. Им там непросто — они жертвуют своими жизнями, чтобы сохранить русский и украинский народы.

Легко представить себе, если бы базами мы окружили Америку или страны НАТО со всех сторон. Вспоминается карибский кризис. Американцы установили ядерные ракеты в Турции, а мы в ответ установили ракеты на Кубе недалеко от Америки. Американцы подняли крик на весь мир. На кону была ядерная война. Но наша страна выдержала, проявила характер и твёрдость, защищая Отечество. Американцы были вынуждены убрать ракеты из Турции. А представьте, если бы они были сейчас на нашем месте, окружённые базами со всех сторон. Ведь они же привыкли воевать только на чужих территориях и чужими руками. А если взять, к примеру, бомбёжку Японии ядерными бомбами, уничтожение Ирака, повешение законно избранного президента Саддама Хусейна, уничтожение законно избранного президента Ливии, процветающей страны, но не покорившегося воли США. Вьетнам, Северная Корея, ни с кем не согласовывая, разбомбили Югославию. Результат: миллионы безвинно погибших людей. Весь Запад, который сегодня распространяет вместе с Америкой лживую информацию о России... Геббельс рядом с ними в лживой пропаганде, которую Америка и НАТО обрушили на нас, — маленький мальчик. Но весь Запад промолчал, несмотря на такие зверские преступления, совершённые США против человечества.

— Как все эти события могут отразиться на культурной сфере? Уже сильно страдает кинопрокат...

— Ну и что. Не будет у нас чрезмерного засилья иностранных фильмов, в первую очередь, американских. Если взять американский кинопрокат, там нет и сотой доли фильмов, идущих из России. То есть опять мы ведём в этом плане неверную политику. А там фильмы призывают только к убийствам, к разврату и пошлости, к внутренней пустоте. Наши фильмы намного выше, во всех отношениях.

Александр Шилов о проблемах кинематографа

Правильно в своё время Станислав Говорухин сказал: «Сейчас телевидение «важнее» папы и мамы в воспитании детей». Этому засилью надо конец класть, иначе некому будет защищать наше Отечество. Их с яслей надо воспитывать на подвигах наших солдат. Необходимо поддерживать свой кинематограф — он прекрасный. А некоторым у нас лишь бы премию какую-нибудь в Америке получить, и ради этого они готовы любую гадость в кино показать, направленную против страны. Такого быть не должно. Нам в такое непростое время нужно сплотиться вокруг президента. Сейчас на кону стоит Родина, Отечество, которое мы должны свято защитить, кто как может. Это не страшные слова — я так чувствую и вижу. А представляете, как информирован президент России, министр обороны. Они-то больше нас знают. Они пошли на шаг, на который очень трудно решиться. Но выхода не было — нас НАТО и Америка заставили это сделать, как они сейчас заставляют воевать украинских неонацистов, у которых нет ничего святого — только ненависть и желание уничтожить наше государство, наши народы, то есть исполнить мечту Америки и НАТО.

— Вы считаете, иного пути не было?

— Cначала надо вспомнить, что предшествовало этому решению. Оно было очень тяжёлым для президента, для министра обороны, которые ведут эту специальную операцию. А ведь всему миру известно, хотя никто не хочет в этом признаваться, что у них (я имею в виду Америку, и ООН) была главная цель. Она существует десятилетия, а может, столетия. Все завидуют нашей территории, нашим громадным запасам ценных металлов. Но главное — у нас народ один из самых талантливых в мире, во всех областях. Гитлер тоже мечтал разорвать Советский Союз на части, обессилить его, обескровить, превратить нашу великую нацию в своих чистильщиков сапог. И сейчас со стороны НАТО и Америки, потому что Америка делает всё, чтобы подчинить себе Европу, идёт массированная атака, нацеленная на уничтожение России. В лучшем случае хотят её обессилить до такой степени, чтобы она потеряла свою государственность. Это моя личная точка зрения.

Вот, посмотрите, как они на Украине укрепились, окружили нас базами НАТО, хотя давным-давно обещали, что за Одер НАТО на сантиметр не подвинется. На самом деле, они постоянно обманывают. Мы им верим даже без документов, на слово, потому что Владимир Владимирович Путин, действительно, редкий президент, по своей доброте, неозлобленности даже на тех людей, которые постоянно делают нам гадости, подлости. Он использовал все мирные средства, дипломатические и политические, чтобы предотвратить войну.

Мы только просим, чтобы не обижали наши народы, нашу страну. Но несмотря на это мы даже с севера окружены, и там делают базы, уже не говоря об Украине — и в Одессе, и в Николаеве, и в Мариуполе, и на Азовском море.

Даже людям не военным ясно, что готовилось нападение на Россию. Путин и Шойгу много раз предупреждали: у нас достаточно мощи, не надо этого делать. Действительно, у нас есть самое мощное в мире оружие, как говорят наши руководители государства, но мы же этим не хвастаемся. Мы это делаем только ради того, чтобы защититься. Но нас никто не услышал, несмотря на многочисленные переговоры с Америкой и с НАТО. Более того, продолжали вооружать Украину, превратив её в плацдарм. Значит, вопрос встал такой: будет Россия как государство или нет?

Александр Шилов о причинах спецоперации на Украине

Войны никто не хочет — кто захочет умирать? А наши солдаты сейчас, к сожалению, гибнут. Страдает украинский народ, а мы с ним всегда были едины, я согласен с нашим президентом. Какой выход был у Путина? Его просто физически не было. Президент отвечает за народ, которым он взялся руководить, и руководит очень успешно. За время своего правления он вернул России достоинство, честь, совесть, всё вернул. Растёт промышленность, армия стала сильной, мощной.

Я со многими иностранцами встречался, бывал в Европе — её уже нет. Есть только обозначение на карте, но люди во Франции, Англии, Германии и других странах говорят: «Нам пока разрешают жить. Мы у себя в гостях, эмигранты». Европа уничтожена, такую же участь готовили нам.

НАТО и Америка до сих пор поставляют на Украину оружие и наёмников, хотя не имеют на это никакого юридического права, собирают людей, которые готовы воевать, 16 тыс. уже набрали из разных стран. И всё это против России. Им Украина нужна как плацдарм. А ведь среди украинского народа столько прекрасных известных художников, писателей, поэтов, инженеров... Тоже очень талантливый народ. Они не хотят воевать. И мы сейчас выступаем не против украинского народа, мы освобождаем Украину от неонацистов.

— Как вы отметили, сейчас Запад активно поддерживает Украину. На ваш взгляд, как это может отразиться на отношениях Запада и России?

— Пусть они думают, как Россия будет к ним относиться. Мы продемонстрировали миролюбие на весь мир, не на словах, а на деле. Мы — самодостаточная страна, у нас всё есть, чтобы прожить без Запада. Почему мы должны постоянно оглядываться на Запад? Пусть они на нас смотрят снизу вверх.

— Политические события повлияли на ваше творчество? Найдут ли они отражение в ваших работах?

— Естественно, ведь в основе и музыканта, и художника — человек со своим состоянием души. Моё утро и вечер начинаются с просмотра новостей. Стали сообщать, что наши люди гибнут. И их жалко, и украинский народ, и Украину, красивую страну. Душа болит, я же не кусок дерева. Душа должна быть в определённом состоянии, чтобы я мог работать.

Я работаю каждый день. Сейчас, например, закончил портрет великого защитника Отечества, генерал-полковника, ветерана Великой Отечественной войны. У нас в галерее вообще целый зал работ — «Зал славы» — где мною изображены защитники Отечества разных профессий. Это великие разведчики, контрразведчики, простые солдаты, священнослужители, артисты, врачи, блокадники. Президент, посещая нашу галерею во второй раз, в канун 70-летия победы над фашизмом, был в «Зале славы», поблагодарил меня за то, что я пишу этих великих людей, и предложил мне в знак благодарности этим великим людям за их подвиги проводить патриотические выставки в городах героях и городах боевой славы. На сегодняшний день мы посетили с выставкой 18 городов.

— Насколько, на ваш взгляд, важна роль художника, творца в эти неспокойные времена? Наверное, люди искусства могут помогать людям, доносить какие-то эмоции, правильные мысли?

— Любой человек должен помогать по мере возможности, а художник — это идеологический фронт. Без идеологии ни одна страна не существует. Какое искусство — такая и душа человека, а какая душа — такой и народ.

Европа воспитана, начиная с конца XIX века, на -измах, на уродстве, на оплёвывании всего святого, дорого, на оплёвывании красоты. Искусство существует для того, чтобы облагораживать, очищать, возвышать человеческие души.

Жизнь человеческая — она очень коротка и полна болезней, несчастья, горя, а искусство должно поднимать дух в человеке. Это не значит, что оно будет искривлять правду жизни, нет, но оно должно основываться на величайшем исполнительском мастерстве. Не как сейчас — пачкают холсты и говорят: «Это новое слово в искусстве». Это обман. Ещё Репин, Крамской, Левитан говорили, что нет понятия «современное искусство». Искусство либо есть, либо нет, всё остальное от лукавого. Художник должен писать так, с таким мастерством, чтобы зритель, не имеющий искусствоведческого образования, подходил к картине, и она его завораживала. Он должен на неё смотреть и думать: «Это Бог сотворил, или рука и сердце художника?» А ведь картина пишется сердцем и величайшим мастерством, над которым работали те самые великие художники прошлого до последнего вздоха. А сейчас любой, кто берёт кисть в руку и пачкает холсты, — художник. Смешно. Это касается и музыки, и архитектуры, всех видов искусства. Искусство должно народ вдохновлять, очищать, облагораживать. Он должен смотреть на картину как на икону, становиться возвышеннее.

Если вынести на улицу ничего не обозначающую мазню, которую сейчас пропагандируют во всех средствах массовой информации, и поставить рядом реалистическое полотно, — мазню народ даже ногой не ударит, а это заберёт домой и повесит. Вот вам доказательство того, какое искусство нужно душе человека. А искусство должно быть нужно и понятно людям, а иначе зачем оно? Как полотна великих мастеров прошлого.

— Как вы считаете, можно ли научить творить искусство? Или для этого нужен талант, призвание?

— Талант нужен. Это не заслуга человека, он таким родился — с талантом сочинять музыку, писать картины... Но надо изучить анатомию, перспективу. Там столько всего. Вот, берёте краску… Что такое масляные краски, к примеру? Это порошок, пигмент, размешанный на льняном масле. Из этого месива вы должны создать на холсте жизнь, заключённую в раму. Представьте, сколько надо знать. Идти по этому пути очень тяжело, и неизвестно ещё, что получится. Но это называется честно служить государству, людям.

Александр Шилов о творчестве

Мы приезжаем в Италию, Францию, Германию, Бельгию, Голландию и бежим в музей. По достижениям в искусстве, архитектуре, музыке получаем представление, что за народ жил, узнаём о его душе, чувствах, обо всём. Вот, вы приезжаете в Италию, входите в собор Святого Петра — даже неверующий человек на колени падёт от этого великого искусства, красоты.

Искусство, я считаю, относится к безопасности страны. При помощи антиискусства уничтожили всю Европу. Целые страны и народы уничтожают, потому что в душе у человека всё святое оплёвывается. А какое внимание уделяли искусству главы государств в прошлом! Кто был, например, в Италии главный цензор?

Папа Римский. Даже Микеланджело, когда расписывал купол, плафоны, или Рафаэль, — он, старый человек, на леса лазил и следил за ними. Для этого он должен иметь образование, вкус, знания и понимание, для чего служит искусство — для разврата, оплёвывания всего святого, или для облагораживания, для красоты, чтобы человек жил и наслаждался.

— Как можно привлечь к искусству людей, которые им не интересуются?

— Раньше оно обязательно преподавалось на примерах великого классического искусства прошлых веков всем, независимо от профессии. Вот, устраивают выставки рисунков Лермонтова, Пушкина, Грибоедова — они были писателями, поэтами, но как рисовали! Я уж не говорю о том, как рисовали императорские семьи. Именно поэтому они такие дворцы и оставили — изучали, что такое искусство, а что есть профанация, обман. Поэтому в те времена никаких -измов не могло существовать. Это надо с яслей воспитывать, с молоком матери. Человек по-другому себя ведёт, когда чувствует и понимает красоту.