Пальма первенства: тест RT о географических открытиях

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RT
Эпохой Великих географических открытий принято называть период с середины XV по конец XVII века, когда европейские мореплаватели в ходе своих путешествий описали практически весь земной шар. Несмотря на то, что у России никогда не было своей колониальной империи, подобной испанской или португальской, русские исследователи тоже внесли свой вклад в этот процесс изучения планеты. Сможете ли вы сказать, какой путешественник совершил географическое открытие: отечественный или зарубежный? Проверьте себя с тестом RT.
Пальма первенства: тест RT о географических открытиях
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  • © suteishi

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