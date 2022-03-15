Экранизация романа Бальзака и боевик с Мэлом Гибсоном: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 17 марта, в российский прокат выходят экранизации двух литературных произведений — романа Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии» о приключениях талантливого, но бедного поэта, и книги Кейт Дикамилло для детей «Парящий тигр»‎. Также в кинотеатрах можно будет увидеть боевик «Парни под прикрытием» с Мэлом Гибсоном в роли оперативника ЦРУ и итальянскую комедию «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» о женщине, которая по вине родственников попадает в тюрьму.

«Утраченные иллюзии»‎ (Illusions perdues)

«Утраченные иллюзии»‎ — адаптация одноимённого романа из цикла Оноре де Бальзака «Человеческая комедия». В центре сюжета — симпатичный, талантливый и амбициозный поэт Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен). Он отправляется в Париж с целью прославиться и разбогатеть, однако там сталкивается с жестокими реалиями светской жизни. Герой совершает ряд ошибок и втягивает в долги близкого человека.

На портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 71% (по отзывам кинокритиков). Проект называют «одним из самых смешных и романтических фильмов»‎ 2021 года.

В то же время один из экспертов утверждает, что роман Бальзака — слишком «громоздкое, чересчур мрачное произведение»‎ для того, чтобы экранизировать его в формате полнометражного фильма, а не сериала.

«Фильм «Утраченные иллюзии», отличающийся блестящей актёрской игрой, драматической оркестровой музыкой и добротным дизайном костюмов и декораций, — это стоящая история о любви, похоти и литературных амбициях»‎, — в свою очередь, отмечает автор The Hollywood Reporter Ловия Джаче.

Режиссёром ленты выступил Ксавье Джанноли («Всё сначала»), он также принял участие в работе над сценарием.

Впервые «Утраченные иллюзии»‎ показали в сентябре 2021 года на Международном кинофестивале в Венеции. С того времени фильм принял участие ещё в ряде кинематографических мероприятий и завоевал несколько наград, в том числе семь статуэток «Сезар»‎.

«Парящий тигр»‎ (The Tiger Rising)

Лента Рэя Джиаратаны «Парящий тигр»‎ — экранизация одноимённой детской книги американской писательницы Кейт Дикамилло. Произведение вошло в финал Национальной книжной премии.

В фильме, как и в книге, раскрывается история 12-летнего мальчика Роба Хортона (Кристиан Конвери). В лесу он обнаруживает клетку с бенгальским тигром. О своей находке герой рассказывает только однокласснице Сикстине (Мадален Миллс). Вместе дети решают выпустить хищника.

Зрители тепло встретили картину — её рейтинг на Rotten Tomatoes составил 73%. При этом критикам фильм не понравился. Один из рецензентов пишет, что сюжет ленты «раскрывается без какой-либо загадки, неоднозначности или утончённости»‎. По мнению другого, «метафоры настолько очевидны, что фильм угождает в собственную клетку архетипов и клише»‎.

Среди достоинств «Парящего тигра» называют спецэффекты.

«Изумительные спецэффекты вносят капельку волшебства, что смягчает некоторые более суровые грани материала и в то же время помогает нам оставаться в рамках детского взгляда на происходящее»‎, — отмечает автор портала Movie Mom Нелл Миноу.

В фильме также снялись Куин Латифа («Последний отпуск») и Деннис Куэйд («Ловушка для родителей»‎). Они сыграли мудрую служанку и владельца тигра соответственно.

«Парни под прикрытием»‎ (Panama)

Действие фильма разворачивается в Панаме в 1989 году на фоне политических потрясений. Тогда американские военные вторглись в страну, чтобы свергнуть местного лидера Мануэля Норьегу.

Главный герой картины, оперативник ЦРУ в исполнении Мэла Гибсона, нанимает бывшего морского пехотинца (Коул Хаузер) для выполнения секретной миссии, связанной с торговлей оружием. В ходе операции герои узнают настоящее положение дел в политике.

Режиссёром выступил Марк Невелдайн, не первый раз работающий в жанре боевика. Вместе с Брайаном Тейлором он снял фильмы «Адреналин»‎, «Адреналин: Высокое напряжение»‎ и «Призрачный гонщик 2»‎.

Впервые проект «Парни под прикрытием»‎ был анонсирован в 2019 году. Ожидалось, что одну из главных ролей исполнит Морган Фриман.

Вместе с Гибсоном и Хаузером в ленте снялись Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз и Виктор Турпин.

«Добро пожаловать в Рим. Новые приключения»‎ (Come un gatto in tangenziale — Ritorno a Coccia di Morto)

Новая итальянская комедия — продолжение фильма Риккардо Милани «Добро пожаловать в Рим»‎ 2017 года. Первая часть заработала в прокате почти $11,5 млн и была удостоена ряда наград, в том числе итальянского «Золотого глобуса»‎.

В центре сюжета по-прежнему Моника в исполнении Паолы Кортеллези. Она попадает в тюрьму после того, как сёстры прячут в её клубе украденные вещи. За помощью героиня обращается к своему приятелю Джованни (Антонио Альбанезе). Помимо того что у него есть нужные связи, мужчина тайно влюблён в Монику.