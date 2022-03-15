Экранизация романа Бальзака и боевик с Мэлом Гибсоном: что смотреть в кино на этой неделе
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«Утраченные иллюзии» (Illusions perdues)
«Утраченные иллюзии» — адаптация одноимённого романа из цикла Оноре де Бальзака «Человеческая комедия». В центре сюжета — симпатичный, талантливый и амбициозный поэт Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен). Он отправляется в Париж с целью прославиться и разбогатеть, однако там сталкивается с жестокими реалиями светской жизни. Герой совершает ряд ошибок и втягивает в долги близкого человека.
На портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 71% (по отзывам кинокритиков). Проект называют «одним из самых смешных и романтических фильмов» 2021 года.
В то же время один из экспертов утверждает, что роман Бальзака — слишком «громоздкое, чересчур мрачное произведение» для того, чтобы экранизировать его в формате полнометражного фильма, а не сериала.
«Фильм «Утраченные иллюзии», отличающийся блестящей актёрской игрой, драматической оркестровой музыкой и добротным дизайном костюмов и декораций, — это стоящая история о любви, похоти и литературных амбициях», — в свою очередь, отмечает автор The Hollywood Reporter Ловия Джаче.
Режиссёром ленты выступил Ксавье Джанноли («Всё сначала»), он также принял участие в работе над сценарием.
Впервые «Утраченные иллюзии» показали в сентябре 2021 года на Международном кинофестивале в Венеции. С того времени фильм принял участие ещё в ряде кинематографических мероприятий и завоевал несколько наград, в том числе семь статуэток «Сезар».
«Парящий тигр» (The Tiger Rising)
Лента Рэя Джиаратаны «Парящий тигр» — экранизация одноимённой детской книги американской писательницы Кейт Дикамилло. Произведение вошло в финал Национальной книжной премии.
В фильме, как и в книге, раскрывается история 12-летнего мальчика Роба Хортона (Кристиан Конвери). В лесу он обнаруживает клетку с бенгальским тигром. О своей находке герой рассказывает только однокласснице Сикстине (Мадален Миллс). Вместе дети решают выпустить хищника.
Зрители тепло встретили картину — её рейтинг на Rotten Tomatoes составил 73%. При этом критикам фильм не понравился. Один из рецензентов пишет, что сюжет ленты «раскрывается без какой-либо загадки, неоднозначности или утончённости». По мнению другого, «метафоры настолько очевидны, что фильм угождает в собственную клетку архетипов и клише».
Среди достоинств «Парящего тигра» называют спецэффекты.
«Изумительные спецэффекты вносят капельку волшебства, что смягчает некоторые более суровые грани материала и в то же время помогает нам оставаться в рамках детского взгляда на происходящее», — отмечает автор портала Movie Mom Нелл Миноу.
В фильме также снялись Куин Латифа («Последний отпуск») и Деннис Куэйд («Ловушка для родителей»). Они сыграли мудрую служанку и владельца тигра соответственно.
«Парни под прикрытием» (Panama)
Действие фильма разворачивается в Панаме в 1989 году на фоне политических потрясений. Тогда американские военные вторглись в страну, чтобы свергнуть местного лидера Мануэля Норьегу.
Главный герой картины, оперативник ЦРУ в исполнении Мэла Гибсона, нанимает бывшего морского пехотинца (Коул Хаузер) для выполнения секретной миссии, связанной с торговлей оружием. В ходе операции герои узнают настоящее положение дел в политике.
Режиссёром выступил Марк Невелдайн, не первый раз работающий в жанре боевика. Вместе с Брайаном Тейлором он снял фильмы «Адреналин», «Адреналин: Высокое напряжение» и «Призрачный гонщик 2».
Впервые проект «Парни под прикрытием» был анонсирован в 2019 году. Ожидалось, что одну из главных ролей исполнит Морган Фриман.
Вместе с Гибсоном и Хаузером в ленте снялись Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз и Виктор Турпин.
«Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» (Come un gatto in tangenziale — Ritorno a Coccia di Morto)
Новая итальянская комедия — продолжение фильма Риккардо Милани «Добро пожаловать в Рим» 2017 года. Первая часть заработала в прокате почти $11,5 млн и была удостоена ряда наград, в том числе итальянского «Золотого глобуса».
В центре сюжета по-прежнему Моника в исполнении Паолы Кортеллези. Она попадает в тюрьму после того, как сёстры прячут в её клубе украденные вещи. За помощью героиня обращается к своему приятелю Джованни (Антонио Альбанезе). Помимо того что у него есть нужные связи, мужчина тайно влюблён в Монику.