Возвращение к истокам жанра: в США снимут новый фильм франшизы «Чужой»

Американские кинематографисты начали работу над фильмом «Чужой». Ожидается, что его сюжет не будет связан с прошлыми проектами серии и предложит новый взгляд на популярную франшизу. Режиссёром и сценаристом выступит Федерико Альварес, снявший фильмы «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». Режиссёр оригинального «Чужого» Ридли Скотт займётся продюсированием новой картины. Ранее также был анонсирован сериал по вселенной франшизы, действие которого развернётся в конце XXI века.

Американская компания 20th Century Studios работает над новым полнометражным фильмом в рамках франшизы «Чужой». Проект выйдет на видеосервисе Hulu. За режиссуру и сценарий отвечает уругвайский постановщик Федерико Альварес, известный по картинам «Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и «Девушка, которая застряла в паутине». Режиссёр оригинального «Чужого» Ридли Скотт в новом проекте выступает в качестве продюсера.

Известно, что Альварес — давний поклонник франшизы. Ещё несколько лет назад он обсуждал с Ридли Скоттом подобный проект, а в конце 2021-го британец сообщил коллеге о своей готовности взяться за фильм.

Подробностей о сюжете нового проекта пока нет, однако, как сообщает The Hollywood Reporter, лента не будет связана с историей, показанной в оригинальном фильме и его продолжениях. Она предложит зрителям новый взгляд на популярную франшизу.

По словам представителя 20th Century Studios Стива Асбелла, новый «Чужой» — «действительно хорошая история с рядом персонажей, каких вы прежде не видели». Он также отметил, что на этот раз кинематографисты не столкнутся с необходимостью сглаживать некоторые острые моменты, что приходится делать для кинотеатрального проката.

«Этот фильм не из тех, которые должны подходить всем, с их гигантскими бюджетами. У них (Скотта и Альвареса. — RT) будет возможность снять такой фильм, какой они хотят. А именно — фильм, более приближенный к истокам жанра», — говорит Асбелл.

Фильм Альвареса не единственный грядущий проект в рамках франшизы. В конце 2020 года был анонсирован сериал «Чужой» для американского телеканала FX (принадлежит The Walt Disney Company). Исполнительный продюсер и сценарист ленты — Ноа Хоули, работавший в том числе над популярным сериалом «Фарго». Также он приложил руку к созданию супергеройского многосерийного проекта «Легион» по комиксам Marvel.

Действие сериала «Чужой» развернётся на Земле в конце XXI века — до истории, представленной в фильме Ридли Скотта.

Кадр из фильма «Чужой» (1979)

© kinopoisk.ru

Мировая премьера первого «Чужого» состоялась 25 мая 1979-го. События ленты происходят в 2122 году вокруг экипажа космического корабля «Ностромо». Возвращаясь на Землю, герои получают сигнал с неисследованной планеты. Экипаж решает найти его источник и спускается на поверхность небесного тела. Там герои обнаруживают объекты, похожие на яйца. Из одного из них выпрыгивает неизвестное существо, которое оказывается ксеноморфом — опаснейшим организмом, способным выживать в любых условиях. Роли в фильме исполнили Сигурни Уивер, Иэн Холм, Том Скеррит, Гарри Дин Стэнтон, Джон Хёрт и другие.

Фильм собрал в мировом прокате более $106 млн при бюджете $11 млн и получил высокую оценку как кинокритиков, так и зрителей. Его рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 98%, а широкая аудитория оценила ленту на 94%. Эксперты в качестве достоинств «Чужого» называют интересных персонажей, невероятно страшного ксеноморфа и совмещение жанров. Как писал автор The Guardian Питер Брэдшоу в 2019 году, «Чужой» даже спустя 40 лет после премьеры кажется очень современным.

Лента получила две номинации на премию «Оскар» и победила в категории «Лучшие визуальные эффекты». Также фильм был удостоен премий BAFTA, «Сатурн» и ряда других наград.

«Чужой» оказал значительное влияние на научную фантастику в кино. До выхода фильма Ридли Скотта жанр ассоциировался с оптимистическими историями о героизме в духе «Звёздных войн» и «Звёздного пути». Британский постановщик в своём проекте, по сути, превратил космический корабль в своего рода дом с привидениями — в них часто разворачивается действие фильмов ужасов. Это решение привлекло огромную аудиторию и впоследствии изменило понимание научной фантастики.

В рамках франшизы вышло ещё пять полнометражных картин. Последняя на данный момент — «Чужой: Завет» 2017-го. Также было снято два фильма серии «Чужой против Хищника» о противостоянии этих фантастических существ.