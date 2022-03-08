Хиромант из Индии и горничная из Таиланда: о ком главные кинопремьеры недели

В четверг, 10 марта, в российский прокат выходит американский боевик «Наёмник» — о спецназовце, который оказывается втянутым в опасный заговор. Также в кинотеатрах покажут два фильма ужасов — «Проклятие. Дом с прислугой» тайского производства и «Потустороннее» от режиссёра из Гонконга. Ещё одна премьера — индийская романтическая лента с элементами боевика и мистического триллера «Радхе Шьям».

«Наёмник» (The Contractor)

Звезда «Звёздного пути» Крис Пайн в новом триллере играет спецназовца Джеймса Харпера. Его увольняют из армии и лишают дохода. Чтобы обеспечить семью, герой заключает контракт с частной организацией. Первое же задание Харпера идёт не по плану. Герой оказывается вовлечён в опасный заговор и спасается бегством. Ему придётся побороться за свою жизнь и раскрыть истинные мотивы тех, кто его предал.

Среди исполнителей центральных ролей в том числе — Бен Фостер. Ранее он снимался вместе с Пайном в фильмах «И грянул шторм» и «Любой ценой».

«Благодаря превосходной кинематографии и выдающемуся актёрскому составу «Наёмник» обеспечивает захватывающий опыт просмотра насыщенной действием остросюжетной истории», — говорит о проекте Кент Севенер, исполнительный вице-президент по закупке контента Showtime Networks Inc.

Режиссёром выступил шведский постановщик Тарик Салех, работавший над популярным сериалом «Мир Дикого Запада». Производством в том числе занимались продюсеры Бэзил Иваник и Эрика Ли, участвовавшие в создании всех трёх фильмов серии «Джон Уик».

«Проклятие. Дом с прислугой» (The Maid)

В фильме ужасов тайского производства «Проклятие. Дом с прислугой» рассказывается о молодой девушке Джой. Она устраивается горничной в богатую семью и выясняет, что у неё было много предшественниц — все они не задерживались надолго в этом доме. Остальной персонал говорит девушке, что ей лучше не задавать лишних вопросов, однако Джой не оставляет попыток докопаться до истины и выясняет, что в доме обитает нечто зловещее.

Автор The Guardian Лесли Фелперин характеризует фильм как «головокружительный кровавый маленький сюрприз».

«Ли Тхонгкхам ловко умеет обманывать зрительские ожидания. Кроме того, в фильме имеется приятная острая сатира, утирающая нос богатым снобам, которые считают, что домашняя прислуга так же легко заменима, как пустые бутылки из-под средств для мытья посуды», — пишет эксперт.

Мировая премьера ленты состоялась летом 2020-го. После этого фильм был представлен на фестивалях в Италии и Португалии, однако не удостоился наград. Рейтинг картины на портале Rotten Tomatoes составляет 60% согласно отзывам кинокритиков. Зрители оценили её на 67%.

«Потустороннее» (The Darker the Lake)

В небольшом городе в 1987 году несколько старшеклассников находят старую настольную игру. Она увлекает их, однако оказывается, что развлечение несёт смертельную опасность. Кое-кто из игроков умирает, выжившие клянутся больше никогда не говорить о произошедшем. Спустя более 30 лет в том же городе происходит череда загадочных смертей. К расследованию подключаются два детектива. Они выходят на тех, кто был свидетелями событий в 1987-м, и сами втягиваются в опасную игру.

Как отмечает постановщица У Лок-Кван, фильм вызвал совершенно разную реакцию у представителей компаний, вложившихся в его производство и дистрибьюцию. Режиссёр ожидает, что «Потустороннее» найдёт отклик у зрителей со всего мира.

Среди задействованных в фильме актёров — Вероника Феррес («Таймлесс. Рубиновая книга»), Элиз Левек («Я иду искать»), Джина Штибиц («Тьма») и Владимир Бурлаков — родившийся в Москве немецкий актёр, известный по проектам «Железное небо 2» и «Германия 83».

«Радхе Шьям» (Radhe Shyam)

В индийском фильме «Радхе Шьям» объединены сразу несколько жанров — на экране разворачивается любовная история с элементами боевика и мистического триллера. Главный герой — хиромант Викрамадитья. Он влюбляется в девушку и узнаёт, что судьба готовит им нечто ужасное.

В картине много зрелищных кадров, а съёмки проходили во многих живописных локациях.

«Чтобы фильм выглядел как можно более убедительно и достоверно, потребовалось много исследований и большая подготовительная работа. В команду художников-постановщиков входило примерно 70 человек из самой Индии; кроме того, в каждом городе, где мы снимали, будь то Рим, Флоренция или Варесе, с нами работали местные художники-постановщики со своими командами по 20—25 человек, которые помогали нам верно передать местные особенности», — рассказал художник проекта Р. Равиндер в беседе с The News Minute.

Создатели «Радхе Шьям» утверждают, что это первый фильм, трейлер которого вышел в метавсленной.