Рождение промышленности: тест RT об индустриализации в СССР

В конце 1920-х годов в СССР началась так называемая социалистическая индустриализация. За короткое время в стране появилось множество новых заводов, фабрик и предприятий. К 1937 году Советский Союз занял второе место в мире по объёмам производимой промышленной продукции. Это стало возможным благодаря изменениям в структуре советской экономики, вызванным индустриализацией. Что вы знаете об этом периоде истории? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Макс Альперт