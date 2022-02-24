Рождение промышленности: тест RT об индустриализации в СССР
В конце 1920-х годов в СССР началась так называемая социалистическая индустриализация. За короткое время в стране появилось множество новых заводов, фабрик и предприятий. К 1937 году Советский Союз занял второе место в мире по объёмам производимой промышленной продукции. Это стало возможным благодаря изменениям в структуре советской экономики, вызванным индустриализацией. Что вы знаете об этом периоде истории? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Макс Альперт
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber