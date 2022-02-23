Вдали от дома: тест RT о воинах-интернационалистах
В послевоенные годы понятие «воин-интернационалист» в СССР использовалось для обозначения тех граждан Советского Союза, которые добровольно или по долгу службы в армии помогали за рубежом дружественным Советскому государству режимам. В широкий обиход это выражение вошло во время войны в Афганистане. Что вы знаете о советских воинах-интернационалистах? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Юрий Сомов
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