Вдали от дома: тест RT о воинах-интернационалистах

В послевоенные годы понятие «воин-интернационалист» в СССР использовалось для обозначения тех граждан Советского Союза, которые добровольно или по долгу службы в армии помогали за рубежом дружественным Советскому государству режимам. В широкий обиход это выражение вошло во время войны в Афганистане. Что вы знаете о советских воинах-интернационалистах? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Юрий Сомов