Байопик о Валерии Попенченко и мюзикл с Питером Динклэйджем: шесть новых фильмов этой недели

На этой неделе в российских кинотеатрах можно будет увидеть биографический фильм о советском спортсмене Валерии Попенченко «Мистер Нокаут». Среди других отечественных премьер — сборник новелл об отцовской любви «Папы», в которых сыграли Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Вадим Демчог и Сергей Безруков. Также в прокат выходит мюзикл «Сирано» с Питером Динклэйджем в главной роли, боевик с Лиамом Нисоном «Игра теней»‎, драма «Удовольствие»‎ о работе в индустрии фильмов для взрослых и хоррор «Клаустрофобы: начало»‎.

«Мистер Нокаут»‎

В основу ленты «Мистер Нокаут» легла реальная история становления советского чемпиона по боксу Валерия Попенченко. Тот не только одержал первенство на соревнованиях в СССР, Европе и Олимпийских играх, но также стал первым советским боксёром, который получил Кубок Вэла Баркера. Фильм затрагивает некоторые из этих событий — например, победу на летней Олимпиаде 1964 года в Токио.

Постановщик картины Артём Михалков признаётся, что желание экранизировать историю знаменитого боксёра у него появилось после прочтения мемуаров Попенченко «И вечно бой…». Во время производства фильма кинематографисты плотно сотрудничали с родственниками Попенченко — вдовой Татьяной Игоревной и сыном Максимом. По словам режиссёра, ему была интересна жизнь Попенченко за пределами книжных страниц.

«Когда я стал читать, я понял, что неужели нету кино, полнометражного кино о таком великом, легендарном боксёре. И был прав, действительно кино про него не было, и после этого мы связались с авторами, с нашими сценаристами Пресняковыми, и им была поставлена мною задача это проработать, эту историю, и написать сценарий», — рассказал Михалков.

Советского боксёра в спортивном байопике сыграл Виктор Хориняк, известный по фильму «Последний богатырь» и сериалу «Кухня». Ещё одна центральная роль — тренера Григория Кусикьянца — досталась Сергею Безрукову.

«Удовольствие»‎ (Pleasure)

Мировая премьера драмы «Удовольствие» состоялась в январе 2021 года на кинофестивале Sundance. С того момента картина получила восемь призов на различных мероприятиях. В их числе — Гётеборгский фестиваль, фестиваль американского кино в Довиле и Art Film Fest, а также премии Общества онлайн-кинокритиков и «Золотой жук».

В центре сюжета — девушка Белла (София Каппель), мечтающая прославиться в фильмах для взрослых. Она переезжает в Лос-Анджелес и сталкивается с неприглядной стороной работы в порноиндустрии.

Критики оценили «Удовольствие» высоко‎: на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести»‎ ленты составляет 87%. В частности, авторы отмечают игру Каппель.

Картину сняла режиссёр Нинья Тюберг, фильмография которой к настоящему моменту состоит из сборника «Лучшие эротические короткометражки» (2019) и серии других коротких метров. В 2013 году состоялась премьера дебютного фильма постановщицы с аналогичным названием («Удовольствие»‎), за него Тюберг получила награду на Каннском кинофестивале.

© Кадр из фильма «Удовольствие»

«Папы»‎

Эту картину составляют четыре новеллы от пяти разных режиссёров: «Отпуск» Анны Матисон, «Семейные узы» Карена Оганесяна, «Один день» Сергея Юдакова, а также «Доктор» Армена Ананикяна и Михаила Погосова.

Известно, что во время производства ленты её создатели вдохновлялись реальными событиями.

У каждой новеллы — свой сюжет, но все они связаны темой отцовской любви. Например, в «Докторе» рассказывается история талантливого врача-хирурга в исполнении Дмитрия Нагиева. Медик помогает всем нуждающимся, но не может разобраться с личными проблемами. Новелла «Отпуск» посвящена взаимоотношениям приёмного ребёнка и его отца (Сергей Безруков). В двух других историях роли пап исполнили Юрий Стоянов и Вадим Демчог. К актёрскому составу также присоединились Марк Богатырёв, Михаил Галустян, Игорь Жижикин и Валерия Кудрявцева.

«Сирано»‎ (Cyrano)

В основу драматического мюзикла «Сирано» легла пьеса в стихах «Сирано де Бержерак», написанная Эдмоном Ростаном в 1897 году. Этот фильм — переосмысление любовного треугольника из оригинального произведения. Главный герой, Сирано де Бержерак (Питер Динклэйдж), искусно владеет словом и мечом, но считает, что не достоин возлюбленной, красавицы Роксаны (Хейли Беннетт), из-за своей непривлекательной внешности. Девушка, в свою очередь, влюблена в симпатичного мужчину по имени Кристиан (Келвин Харрисон).

Критики особенно хвалят игру Динклэйджа. Эксперты указывают на «сочетание самообладания и ранимости, шутливости и резкости»‎ героя звезды «Игры престолов» и отмечают, как актёр «спасает положение, демонстрируя умудренность жизнью, насмешливость и мрачное остроумие перед лицом превратностей судьбы»‎. Рейтинг «свежести» картины на Rotten Tomatoes достиг 88%.

«Этот «Сирано», в основе которого лежит эмоционально достоверная игра трёх исполнителей главных ролей, несомненно, затронет струны вашей души. Это старомодный фильм, в котором все внутренние переживания обнажены, даже когда главному герою приходится их скрывать», — пишет автор Time Out Кэти Бреннан.

Режиссёром ленты стал Джо Райт, известный по фильмам «Искупление»‎ и «Гордость и предубеждение»‎ с Кирой Найтли. Постановщик — далеко не первый, кто взялся за пьесу французского драматурга. В список более ранних адаптаций вошли лента Жана-Поля Раппно с Жераром Депардье в главной роли, советская картина Наума Бирмана с Григорием Гладием и Ольгой Кабо, а также новое видение драмы от режиссёра Фреда Скеписи со Стивом Мартином.

«Клаустрофобы: начало»‎ (The Bunker Game)

Фильм ужасов «Клаустрофобы: начало»‎ стал дебютом Роберто Дзаццара как режиссёра и сценариста, в более ранних лентах кинематографист выступал в качестве оператора. Роли в картине исполнили Гайя Уайсс («Бегущая в лабиринте»‎) и Лоренцо Рикельми («Марко Поло»‎).

Сюжет разворачивается вокруг костюмированной игры-вечеринки, которая проходит в старом бункере. В своё время на его месте римляне построили храм подземного бога Сорануса, а в период Второй мировой войны нацисты сконструировали там убежище. В ходе ролевой игры происходит ряд таинственных инцидентов, из-за чего мероприятие приходится отменить. Пропадает один из организаторов игры, и его коллеги собираются расследовать исчезновение. Вскоре герои оказываются в ловушке. Члены группы понимают, что с ними играют в извращённую игру на выживание.

«Игра теней»‎ (Blacklight)

Агент ФБР Тревис Блок (Лиам Нисон) узнаёт, что в одну из программ организации входит ликвидация обычных граждан. В попытке разобраться в происходящем герой обращается за помощью к журналистке (Эмми Рэвер-Лэмпман). В то же время близким агента грозит опасность. Блоку предстоит спасти свою семью и разоблачить агентство.

Примечательно, что эксперты в области кино и любители расценивают картину по-разному: зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 80%, в то время как критики присвоили ей‎ всего 8% «свежести».

Один из рецензентов отмечает, что фильм представляет собой «проржавевший мусорный бак, полный плохо сочетающихся между собой тем, понятий, поз, условностей, неестественной игры, разнородных клише, а также косных отрывков диалогов из других фильмов»‎. Критики ругают сценарий: по их мнению, лента не способна зацепить зрителей. Однако среди плюсов эксперты выделяют игру Лиама Нисона.

«Этот меланхоличный боевик с клишированным сценарием рассказывает историю нравственного человека, размышляющего о выходе на пенсию, когда его настигает прошлое, — его также настигают больные ноги и колени. Но Нисон всё еще на коне»‎, — сообщает Тельма Адамс из AARP.

Режиссёром картины выступил Марк Уильямс («Охотник с Уолл-стрит»‎), это его третья работа как постановщика. С исполнителем главной роли Лиамом Нисоном он уже пересекался на съёмочной площадке: актёр сыграл профессионального грабителя банков в боевике Уильямса «Честный вор»‎.