За каменной стеной: тест RT о крепостях России и мира

В России и в мире военно-фортификационное искусство развивалось на протяжении многих тысячелетий. Сначала крепости строили деревянно-земляными, после появились мощные бетонные форты с километрами подземных ходов. Сможете ли вы угадать по фото, где именно — в России или за рубежом — находится та или иная крепость? Проверьте себя с тестом RT.

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