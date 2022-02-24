«О Попенченко говорили как о Гагарине»: в прокат вышел спортивный байопик «Мистер Нокаут»‎

В российский прокат вышла спортивная драма «Мистер Нокаут»‎, основанная на биографии выдающегося советского боксёра Валерия Попенченко. Фильм посвящён становлению спортсмена и наиболее ярким событиям его профессиональной карьеры. Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков. Во время работы над картиной кинематографисты плотно сотрудничали с семьёй Попенченко — его вдовой Татьяной и сыном Максимом.

В российских кинотеатрах начался показ спортивной драмы Артёма Михалкова «Мистер Нокаут»‎. В качестве сценаристов ленты выступили братья Владимир и Олег Пресняковы («Изображая жертву»‎). Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков, также к актёрскому составу присоединились Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Сергеев, Виктор Вержбицкий и другие.

Сюжет картины основан на биографии боксёра Валерия Попенченко (Виктор Хориняк) — многократного чемпиона СССР и двукратного чемпиона Европы, победителя Олимпийских игр в Токио. В частности, байопик посвящён периоду становления спортсмена — началу и развитию отношений с тренером Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков), который привёл Попенченко к первым крупным победам.

На фоне спортивных взлётов и падений героя развивается романтическая история — он знакомится и влюбляется в свою будущую жену Татьяну (Ангелина Стречина).

По сюжету возлюбленная Попенченко играет серьёзную роль в его профессиональном росте, часто становится стимулом к действию. Так, спортсмен верит, что может сделать предложение руки и сердца, только когда выиграет Кубок Вэла Баркера (награду самому техничному боксёру Олимпиады).

Сама история Попенченко не вполне типична для спортивной драмы: в первой части фильма зритель наблюдает, как отчаянно герой не хочет связывать свою жизнь с боксом и всячески упрямится, когда его пытаются привлечь к этому спорту.

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«Мистер Нокаут» стал первым полнометражным художественным фильмом о Валерии Попенченко. Экранизировать историю легендарного боксёра постановщик картины Артём Михалков решил после просмотра документального кино о спортсмене и знакомства с его мемуарами «И вечно бой…»‎. Ещё на этапе подготовки к написанию сценария создатели фильма связались с родственниками Попенченко — вдовой Татьяной Игоревной и сыном Максимом. Работа над лентой также включала встречи кинематографистов с близкими спортсмена, на которых члены семьи рассказывали о боксёре.

Общение с семьёй олимпийского чемпиона велось на протяжении трёх лет. За счёт такого плотного сотрудничества авторам ленты удалось достоверно воспроизвести некоторые эпизоды из жизни Попенченко. Родственники байопик посмотрели и оценили положительно, хоть и обратили внимание на ряд неточностей.

«Есть некоторые, конечно, расхождения, но незначительные. Это, скорее всего, не документальный, а художественный фильм... Татьяна Игоревна тоже посмотрела, ей очень понравилось... Сейчас молодёжь забыла о своих легендах спорта. Я думаю, этот фильм будет очень полезен для молодёжи прежде всего»‎, — отмечает Максим Попенченко.

Чтобы бои на ринге выглядели более зрелищными и представляли для зрителя в некотором роде «аттракцион», создатели байопика собирались взять на главную роль профессионального спортсмена‎. По словам Артёма Михалкова, кастинг на роль Попенченко оказался «сложной задачей»‎: через кинематографистов прошло множество актёров, прежде чем они утвердили Хориняка.

«Профессиональный спортсмен наверное, бои сделает хорошо, но в кадре ему будет сложновато. И вот чудом мы нашли Виктора Хориняка, который и по своей фактуре, и по своему темпераменту, и по своему внутреннему состоянию, и по тому, как он сложён... и он занимался боксом. Он энергетически очень сильный артист. Когда мы стали тренироваться, то поняли, что сделали правильный выбор»‎, — считает постановщик.

Сомнений относительно актёра на роль тренера Григория Кусикьянца у кинематографистов было меньше. Как утверждает режиссёр, он изначально знал, что лучше всех наставника Попенченко сыграет Сергей Безруков.

«Я даже себе не представлял, кто бы мог ещё сыграть эту роль именно так точно, именно так глубоко и так по-настоящему. И действительно, в этой роли виден, что для меня очень важно, отец»‎, — высказался Михалков во время посвящённой фильму пресс-конференции.

Безруков, в свою очередь, признался, что в силу своей эмоциональности прослезился, когда прочёл сценарий братьев Пресняковых. Артист занимался боксом в детстве и периодически возвращается к этому виду спорта. Роль импульсивного Кусикьянца актёр посвятил своему тренеру по боксу.

© kinopoisk.ru

Работа над фильмом заняла три с половиной года. Съёмки начались в 2019-м, но из-за пандемии коронавируса растянулись на два года и несколько месяцев. Большая их часть велась в Москве и Санкт-Петербурге. Сцены юношества Попенченко кинематографисты снимали в Ташкенте — это был принципиальный момент.

В реальности юность будущего чемпиона прошла в Узбекской ССР. Спортсмена отдали в Ташкентское суворовское училище, где он под руководством тренера Юрия Матулевича-Ильичёва впервые познакомился с боксом. Именно со сцен в Ташкенте начинается картина Михалкова — главный герой с другом Сашкой‎ спешат на местные соревнования.

После Суворовского спортсмен поступил в Ленинградское высшее пограничное военно-морское училище. Этот период жизни Попенченко тоже показан в ленте, для некоторых сцен того времени создатели фильма получили разрешение для съёмки на настоящем корабле Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. Работа над некоторыми эпизодами проходила в Русском музее, который специально временно закрыли для посетителей. По сюжету фильма именно там Попенченко знакомится с будущей женой Татьяной.

Одним из центральных событий картины стала летняя Олимпиада 1964 года в Токио. Это спортивное мероприятие полностью снимали в Москве. А работа над финальным боем Попенченко, рассказывают создатели фильма, затянулась на три недели.

Сергей Безруков считает, что новый спортивный байопик станет хорошим поводом узнать о легендарных фигурах советского спорта. По словам актёра, Валерий Попенченко был настоящим героем, которым гордилась страна и на которого хотел равняться весь мир.

«О Попенченко говорили как о Гагарине, ведь слава была такая же абсолютно во всём мире, как и у Гагарина. Только Гагарина мы помним, а про Попенченко забыли, особенно молодёжь. Я думаю, вряд ли они знают»‎, — отмечает Безруков.