«Одеть» или «надеть»? Тест RT о русских паронимах

Чаще всего мы путаем пары слов, которые называются паронимами — у них близкое звучание, но различное значение. Верное употребление одного из самых известных паронимов, «одеть» и «надеть», легко запомнить с помощью мнемонического правила: «Одеть — Надежду, надеть — одежду». Правильно ли вы используете эти слова в повседневной речи? Проверьте себя с тестом RT.

АГН «Москва»

© Авилов Александр