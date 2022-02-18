«Одеть» или «надеть»? Тест RT о русских паронимах

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RT
Чаще всего мы путаем пары слов, которые называются паронимами — у них близкое звучание, но различное значение. Верное употребление одного из самых известных паронимов, «одеть» и «надеть», легко запомнить с помощью мнемонического правила: «Одеть — Надежду, надеть — одежду». Правильно ли вы используете эти слова в повседневной речи? Проверьте себя с тестом RT.
«Одеть» или «надеть»? Тест RT о русских паронимах
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

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