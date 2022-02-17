Прошлое и настоящее: тест RT по цитатам российских политиков

Те или иные высказывания политических лидеров зачастую можно использовать для характеристики их курса и личности. Например, цитатой из речи председателя правительства Российской империи Петра Столыпина: «Им нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия!» — часто обозначают его намерения как государственного деятеля. Случается, что высказывания политиков становятся афоризмами благодаря ораторскому искусству их авторов. Сможете ли вы отличить изречение российского исторического деятеля от современного? Проверьте себя с тестом RT.

Пётр Столыпин в Ковно с уездными предводителями дворянства

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