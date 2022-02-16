Драма в цитатах: тест RT об отечественных и зарубежных пьесах

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Каждый день на сценах российских и мировых театров ставятся самые разные пьесы — от драм до комедий. Среди них произведения Уильяма Шекспира и Лопе де Веги, Дениса Фонвизина, Николая Гоголя и многих других. К классике театрального искусства можно отнести «Ромео и Джульетту», «Вишнёвый сад», «Тартюфа» и «Горе от ума». Сможете ли вы по цитате узнать, где отечественная пьеса, а где зарубежная? Проверьте себя с тестом RT.
Драма в цитатах: тест RT об отечественных и зарубежных пьесах
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

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