«Они не умели проигрывать»‎: в прокат выходит фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В российский прокат выходит спортивная драма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», основанная на британском турне футболистов московского «Динамо» в ноябре 1945-го. Тогда советские спортсмены провели товарищеские матчи с «Арсеналом», «Челси», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Гости не проиграли ни одной встречи, завершив турне с суммарным счётом 19:9 в свою пользу. Прибытие футболистов из СССР вызвало ажиотаж в английской прессе, которая прозвала делегацию «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто». Подробнее о фильме — в материале RT.

В четверг, 17 февраля, в российский прокат выходит спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» о британском турне советских футболистов в ноябре 1945 года. Ленту снял Алексей Пиманов, за сценарий отвечали братья Олег и Владимир Пресняковы («Изображая жертву»‎).

По словам постановщика, он посвятил новый фильм поколению, которое после Великой Отечественной войны восстанавливало страну, развивало культуру, науку, спорт и промышленность. «Все они воспитывались патриотами, ворошиловскими стрелками, спортсменами. Они не умели проигрывать», — отмечает Пиманов.

В картине снялись Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алёна Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский, Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин, Александр Алёшкин и другие артисты. Некоторые из них уже встречались с Пимановым на съёмочной площадке. Так, Трубинер, Курцын, Лапова и Крайнов были задействованы в драматическом боевике «Крым»‎, а Чернышов — в комедии «Мужчина в моей голове»‎.

На роли спортсменов выбрали актёров, знакомых с футболом не понаслышке, поэтому все трюки с мячом артисты выполняли самостоятельно.

Фильм основан на реальной истории о футболистах московского «Динамо» (на тот момент — чемпионов Советского Союза)‎, которые осенью 1945-го отправились в Великобританию на товарищеские матчи против местных профессиональных команд.

Советские футболисты встретились с «Челси», «Арсеналом», «Кардифф Сити» и «Рейнджерс». В двух матчах динамовцы одержали победу, в двух — сыграли вничью. Общий счёт составил 19:9.

Во время общения с зарубежной прессой футболисты вели себя крайне сдержанно, поэтому британские СМИ окрестили спортсменов «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто». Название ленты отсылает к тем самым заголовкам журналистов.

© Кадр из фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фильм начинается с нескольких сюжетных линий — под динамичную музыку зрителей знакомят с командой «Динамо»‎, летящей на самолёте в Соединённое Королевство, редакцией британской газеты, в которой работает журналистка Эбби (Коломина), а также местным подпольным тотализатором.

Динамика сохраняется на протяжении всего повествования, что должно помочь зрителю не заскучать, невзирая на хронометраж картины — она идёт два часа.

В самом начале выясняется, что Эбби собирается влюбить в себя лучшего советского футболиста (Всеволод Бобров в исполнении Запорожского) и сделать из этого сенсацию. Так почти сразу открывается первая и довольно предсказуемая романтическая арка: очевидно, что журналистка сама влюбится в свою «жертву».

Ещё один любовный узел завязывается между прилетевшим с командой комментатором Вадимом Синявским (Крайнов) и атташе по культуре Викторией Стрелковой (Лапова), которая встречает спортивную делегацию в аэропорту. Они уже были знакомы ранее — в 1942 году, будучи фронтовой разведчицей, Стрелкова спасла Синявскому жизнь.

Через любовную тематику, которой отведена масса экранного времени, частично раскрываются характеры и мотивация некоторых героев. В истории фигурируют ещё два женских персонажа — переводчица Саша (Шуткина) и возлюбленная одного из футболистов Лера (Ольга Лерман). Все героини по-своему смелые, некоторые из них принимают волевые и жертвенные решения ради любви. Помимо этого футболист Константин Бесков (Белоцерковский) по сюжету регулярно звонит своей пассии Васильевой и молчит в трубку. Несмотря на смелость и дерзость на поле, мужчина боится заговорить с возлюбленной даже по телефону.

Британское турне оказало большое влияние на развитие советского спорта в первые годы после Великой Отечественной войны, однако в ленте реальная степень важности матчей считывается с трудом. В частности, параллельные сюжеты с подпольным тотализатором и несколькими любовными линиями начинают казаться первостепенными и фокус зрителя невольно смещается на них.

Ещё одним важным последствием матчей стала демонстрация конкурентоспособности спортсменов из СССР. Это хорошо показано в фильме — первое время британская публика несерьёзно относится к советским футболистам, не предполагая, что те смогут соперничать с сильнейшими английскими клубами. Наблюдая поведение динамовцев в жизни и на поле, местные жители начинают уважительнее относиться к гостям, а представление британцев о положении этого вида спорта в СССР меняется в лучшую сторону. К слову, футбольные сцены порой выглядят немного затянутыми, но весьма реалистичными — складывается впечатление, что на поле находятся профессиональные спортсмены.

Несмотря на общий драматизм, картина выделяется непринуждённым повествованием и поддерживает зрителя в тонусе за счёт многочисленных героев и их переживаний. Поэтому, хоть в ленте рассказывается об одной из страниц истории отечественного спорта, «Одиннадцать молчаливых мужчин»‎ может понравиться не только фанатам футбола.