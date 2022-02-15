Хоакин Феникс на радиоконцертах и «Одиннадцать молчаливых мужчин»: о ком новые фильмы недели

На этой неделе в российский прокат выходит фильм «Камон Камон» с Хоакином Фениксом об отношениях нью-йоркского журналиста и его племянника. Также зрители смогут увидеть ленту Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», вдохновлённую турне футбольного клуба «Динамо» по Великобритании в 1945 году. Кроме того, на экранах появится военная драма «Однажды в пустыне» о работе сапёров в Сирии. Режиссёром ленты выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Итальянец»). Подробнее об этих и других релизах — в материале RT.

Камон Камон (C'mon C'mon)

Джонни (Хоакин Феникс) — нью-йоркский журналист. Из-за проблем в семье он вынужден временно забрать к себе маленького племянника и вместе с ним посещать радиоконцерты по всей стране. Джонни выясняет, что быть родителем — тяжкий труд.

Несмотря на не самый увлекательный синопсис, «Камон Камон» способен зацепить внимание публики: на Rotten Tomatoes его зрительский рейтинг составляет 78%. Рейтинг «свежести» картины на основе рецензий кинокритиков ещё больше — 94%.

«При всей своей нежности и сладости история ни разу не переступает грань приторности. В Голливуде нечасто встречается кино такого рода: камера запечатлевает сцены из повседневной жизни, то, как люди справляются с трудностями, находят общий язык и изо дня в день просто выживают», — объясняет Анжелика Джейд Бастьен из Vulture.

В числе достоинств фильма эксперты упоминают визуальный ряд, актёрскую игру и даже саундтрек. Он, по мнению Венди Айд из The Observer, отличается «необузданностью и эклектичностью».

Одиннадцать молчаливых мужчин

В основу новой ленты режиссёра, сценариста, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова легли реальные события: турне московского футбольного клуба «Динамо» по Великобритании осенью 1945 года. Тогда советские спортсмены одержали ряд громких побед над клубами английской лиги (включая легендарный «Арсенал») с общим результатом 19:9. Прибытие делегации из СССР и сами футболисты вызвали у журналистов нешуточный интерес, а уже в первый день знакомства пресса окрестила команду «Одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто».

Авторы сценария ленты Олег и Владимир Пресняковы отмечают, что ставили перед собой задачу оживить события того времени, рассказать, как британцы встретили спортсменов и как проецировали на них «интерес и настороженность к загадочной огромной России, победившей ужасного противника».

«То, что мы увидели в литературе об этом турне, поразило и вдохновило нас. Наши ребята заворожили своим талантом и обаянием английских болельщиков, всех, кто их видел. В них можно было влюбиться! И вот это было для нас самым главным — передать в сценарии энергию молодости и красоты, вдохновение Победы и любви», — подчёркивают сценаристы.

Роли в картине исполнили Макар Запорожский, Роман Курцын, Павел Трубинер, Андрей Чернышов и другие.

Однажды в пустыне

2016 год. Сапёр Шаберов (Александр Робак) служит в Сирии и готовится разминировать находившуюся под контролем боевиков Пальмиру. В этом же городе жила спасённая Шаберовым девушка, которая запала ему в душу и которую он хотел бы увидеть вновь. Герой уверенно движется к цели, но на войне далеко не всегда всё идёт по плану.

Помимо Робака в съёмках картины приняли участие актёры Павел Чинарёв, Игорь Гордин, Александр Метёлкин, Олег Васильков и прочие.

Режиссёрское кресло проекта занял Андрей Кравчук, ранее выпустивший такие нашумевшие ленты, как «Адмиралъ», «Итальянец» и «Союз спасения».

Любовники (Amants)

75-летняя Николь Гарсия широко известна как актриса: её послужной список насчитывает более 80 ролей, в том числе у таких именитых режиссёров, как Клод Лелуш, Анри Вернёй, Бертран Тавернье и Жан Жиро. В качестве режиссёра Гарсия дебютировала в середине 1980-х с короткометражкой «15 августа», номинированной на золотую пальмовую ветвь. Снятые в последующие годы ленты «Соперник», «Как говорит Шарли» и «Иллюзия любви» также претендовали на эту награду.

В своей новой картине постановщица рассказывает историю Лизы и Симона. Они, молодые и влюблённые, вынуждены расстаться: Симон, скрывается от полиции и обрывает с подругой связь. Спустя долгое время они случайно сталкиваются на острове в Индийском океане. Только теперь Лиза — супруга грубого и неприятного богача, а Симон — прислуга.

Роль Лизы досталась Стэйси Мартин, почти десятилетие назад заявившей о себе в «Нимфоманке» Ларса фон Триера. Симона сыграл звезда фильмов «Ив Сен-Лоран», «Франц» и сериала «Чёрный ящик» Пьер Нинэ.

Синдром

«Синдром» стал первым широко рекламируемым, но далеко не дебютным проектом 29-летнего выпускника Института кино и телевидения Вячеслава Руденко. Режиссёр признавался, что работает в жанре ужасов и снимает полнометражные фильмы уже 17 лет — с тех пор как, будучи ребёнком, получил в подарок плёночную видеокамеру.

По сюжету ленты, в Петербурге случается вереница самоубийств. Поговаривают, что перед смертью покойные видели фигуру некоего Человека в белом. Эту историю берутся расследовать Карина (Дарья Мельникова) и Егор (Илья Коробко) — предполагается, что Человек в белом сыграл какую-то роль и в судьбе их родителей.

«Слава Руденко снял самобытную историю, в которой есть все для любителей хорроров — триллер, детектив, неожиданные повороты сюжета и леденящая душу атмосфера. Но для российского зрителя необычным будет, в первую очередь, визуальная составляющая картины и её музыкальное оформление, которое мы тщательно подбирали под настроение сюжета», — рассказал генеральный продюсер проекта Аркадий Видов.