Что за зверь: тест RT о животных России и мира

Богатство животного мира России ассоциируется у многих со зверями из русских народных сказок — волками, лисицами, медведями. Природа зарубежных стран известна своими экзотическими представителями: австралийские утконосы и африканские жирафы, азиатские тигры и американские опоссумы. Сможете ли вы по фотографии угадать, какое животное можно встретить в дикой природе России, а какое — нет? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Пресс-служба Президента РФ