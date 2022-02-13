Что за зверь: тест RT о животных России и мира
Богатство животного мира России ассоциируется у многих со зверями из русских народных сказок — волками, лисицами, медведями. Природа зарубежных стран известна своими экзотическими представителями: австралийские утконосы и африканские жирафы, азиатские тигры и американские опоссумы. Сможете ли вы по фотографии угадать, какое животное можно встретить в дикой природе России, а какое — нет? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Пресс-служба Президента РФ
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