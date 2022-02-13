Что за зверь: тест RT о животных России и мира

Короткая ссылка
RT
Богатство животного мира России ассоциируется у многих со зверями из русских народных сказок — волками, лисицами, медведями. Природа зарубежных стран известна своими экзотическими представителями: австралийские утконосы и африканские жирафы, азиатские тигры и американские опоссумы. Сможете ли вы по фотографии угадать, какое животное можно встретить в дикой природе России, а какое — нет? Проверьте себя с тестом RT.
Что за зверь: тест RT о животных России и мира
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Президента РФ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить