Подача, удар, гол: тест RT о футбольных командах России

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RT
Футбол — один из самых популярных видов спорта не только в мире, но и в России. В нашей стране неоднократно проводились крупные международные соревнования, в частности чемпионат мира 2018 года и финалы клубных еврокубков. В России более 90 профессиональных клубов, 16 из которых выступают в РПЛ — высшем дивизионе национальной системы футбольных лиг. А что вы знаете о российском футболе? Проверьте себя с тестом RT.
Подача, удар, гол: тест RT о футбольных командах России
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

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