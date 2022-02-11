Подача, удар, гол: тест RT о футбольных командах России

Футбол — один из самых популярных видов спорта не только в мире, но и в России. В нашей стране неоднократно проводились крупные международные соревнования, в частности чемпионат мира 2018 года и финалы клубных еврокубков. В России более 90 профессиональных клубов, 16 из которых выступают в РПЛ — высшем дивизионе национальной системы футбольных лиг. А что вы знаете о российском футболе? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Гальперин