Очный формат и фильмы от российских авторов: открылся 72-й Берлинский кинофестиваль

В Германии открылcя 72-й Берлинский международный кинофестиваль. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2022 году смотр проведут в очном формате, хоть и с ограничениями. За призы в основном конкурсе будут бороться 18 фильмов, в том числе новые работы Франсуа Озона, Клер Дени и Андреаса Дрезена. В программу вошли несколько картин российских кинематографистов, включая полнометражные проекты «Продукты 24» Михаила Бородина и «Брат во всём» Александра Золотухина.

В четверг, 10 февраля, в Германии открылcя 72-й Берлинский международный кинофестиваль. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия был несколько изменён.

До 16 февраля съёмочные группы представят свои фильмы в очном формате в ряде кинотеатров Берлина. Вечером 16-го состоится торжественная церемония награждения. С 17 по 20 февраля в кинотеатрах пройдут повторные показы фестивальных картин. При этом другие, параллельные Берлинале мероприятия, перенесут в онлайн. Среди них — Европейский кинорынок и Берлинский рынок копродукции.

«Организуя Берлинале-2022, мы хотим дать создателям кино и зрителям возможность снова встретиться и обменяться идеями лично, погрузиться в мир кино, обсудить фильмы, а также получить заряд вдохновения и мотивации», — заявила исполнительный директор фестиваля Мариетте Риссенбек.

По словам художественного директора Карло Шатриана, отобранные в программу Берлинале фильмы описывают мир в его нынешнем, изменившемся за время пандемии состоянии, а также рассказывают, каким он был до неё и каким мог бы быть.

«Желание воспроизвести то, что мы пережили (а мы, жители планеты Земля, ещё никогда не оказывались настолько далеки друг от друга, но при этом так схожи по образу жизни), привело к тому, что во многих фильмах нашла отражение сила воображения, юмора, эмоций и физических конфронтаций, иногда страстных, иногда яростных. На одной волне оказываются мастера и дебютанты, готовые бросить вызов господствующему единообразию, рассказывая истории, которые удивляют своей стилистической свободой и тяге к экспериментам», — рассказал Шатриан.

В основной конкурс фестиваля вошли 18 фильмов, над которыми работали кинематографисты из 15 стран. Эти картины поборются за главные награды Берлинале — «Золотого» и «Серебряных медведей». Победителей определит жюри во главе с режиссёром и сценаристом М. Найтом Шьямаланом, известным по проектам «Шестое чувство», «Сплит» и «Стекло». Также в составе судейской коллегии — режиссёры Карим Айнуз, Анна Зора Берашед, Цици Дангарембга, Рюсукэ Хамагути, продюсер Саид Бен Саид и актриса Конни Нильсен.

Среди фильмов основного конкурса — лента обладательницы награды Берлинале за картину «Хорошая работа» Клер Дени Avec amour et acharnement с Жюльет Бинош в главной роли. Актриса сыграла находящуюся в отношениях женщину, которую всё устраивает до тех пор, пока она не встречает бывшего возлюбленного.

© Кадр из фильма «Петер фон Кант» (2022)

Конкуренцию этой ленте составит новая драма Франсуа Озона «Петер фон Кант» об успешном кинорежиссёре, который помогает построить карьеру возлюбленному. Тот, став известным, бросает главного героя. Режиссёру приходится справляться со своими внутренними демонами.

Ещё один лауреат Берлинале прошлых лет Андреас Дрезен представит драму Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush. В центре сюжета — женщина, вынужденная бороться за свободу сына, которого обвиняют в организации теракта 11 сентября 2001 года и одним из первых отправляют в тюрьму в Гуантанамо.

Также в конкурсе представлены работы Карлы Симон Пипо («Алькаррас»), Михаэля Коха («Кусочек неба»), Рити Панха («Всё будет хорошо»), Урсулы Майер (La ligne), Паоло Тавиани (Leonora addio), Микаэля Херса («Пассажиры ночи»), Ульриха Зайдля («Римини»), Хона Сан-су («Фильм писателя») и других постановщиков.

В секции «Панорама» представлено 19 игровых картин и десять документальных. Ленты, в частности, посвящены проблемам в семье, взрослению, представителям ЛГБТ-сообщества, расизму, любви и прочим темам, затрагивающим современную реальность.

Несмотря на то, что в основной конкурс Берлинского кинофестиваля российские картины не вошли, несколько лент отечественного производства представлены в других секциях. Например, в программу «Панорама» включён полнометражный дебют российского режиссёра Михаила Бородина «Продукты 24»‎, снятый при поддержке Министерства культуры. В основе ленты — реальные события, произошедшие несколько лет назад в московском районе Гольяново, где женщин много лет держали в рабстве в продуктовом магазине. Помимо Бородина в секции «Панорама» с полным метром дебютируют ещё восемь постановщиков.

В основную программу «Форума»‎ вошло 27 фильмов. В их числе нет российских лент, но есть казахстанская картина «Акын». Фильм снял режиссёр Дарежан Омирбаев, с казахского название картины переводится как «Поэт»‎. В ней затрагивается тема искусства в современном мире технологий и массового потребления информации. В центре сюжета — поэт, живущий в мире безразличных к поэзии людей. Также в фильмах секции «Форум» показываются проблемы эмиграции из Колумбии и Мексики, портрет молодого корейского поколения и любовная панорама на фоне гражданской войны в Ливане.

Традиционно в секцию «Поколение»‎ вошли ленты о детях и подростках. В рамках программы «Поколение 14+»‎ состоится мировая премьера фильма «Страна Саша»‎, снятого российской постановщицей Юлией Трофимовой по одноимённой книге Галы Узрютовой. Действие разворачивается вокруг выпускника школы Саши, живущего без отца. Юноша пытается решить проблемы с матерью, которая хочет навязать Саше нежеланную карьеру. По сюжету герой влюбляется в девушку и отправляется с ней в Калининград.

В секцию «Перспективное немецкое кино» вошли восемь лент‎, в производстве некоторых из них приняли участие кинематографисты из Индии и Румынии. В одном из фильмов, «Фаллада — последняя глава», рассказывается о последних годах жизни немецкого писателя Ганса Фаллады, авторству которого принадлежат произведения в духе критического реализма.

© Кадр со съемок фильма «Брат во всем» (2022)

Снятый совместно с Великобританией документальный фильм Евгении и Максима Арбугаевых Haulout стал частью программы «Короткий метр». Согласно сюжету, живущий в Арктике мужчина сталкивается с проблемой глобального потепления. Ещё один участник секции — игровая картина «Трэп» россиянки Анастасии Вебер‎. Ленту подготовили совместно с литовскими кинематографистами. В «Трэпе» рассказывается о жизни молодой российской пары, которая ночью веселится, а днём готовится к Олимпиаде.

В программу «Специальное»‎ вошли 15 фильмов из 12 стран. Среди представленных картин — 1341 Framim Mehamatzlema Shel Micha Bar-Am, в которой рассказывается история израильского фотографа Михи Бар-Ама. Ещё один биографический фильм секции This Much I know to be Тrue был снят Эндрю Домиником о Нике Кейве. Также в данной программе представлена лента Петера Флинта «Борьба со льдом», главную роль в которой исполнил Николай Костер-Вальдау. Действие в картине происходит в начале XX века, два исследователя надеются найти следы участников экспедиции, изучавших Гренландию.

В секции «Столкновения» представлены 15 новаторских проектов независимых кинематографистов. Согласно задумке отборщиков фестиваля, каждый вошедший в программу фильм предполагает наличие некоего диалога — будь то общение со зрителем, беседа двух художников или диалог между прошлым и настоящим.

В программу вошёл фильм российского режиссёра Александра Золотухина «Брат во всём». В центре сюжета — два брата. Они привыкли преодолевать трудности вместе, однако однажды замечают, что мешают друг другу достичь главной цели — стать военными лётчиками.

Также в рамках программы можно будет увидеть картины, снятые кинематографистами из Аргентины, Франции, Германии, Руанды, Греции, Японии и других стран.

Ретроспектива Берлинале в 2022 году посвящена творчеству актрис Мэй Уэст, Розалинд Расселл и Кэрол Ломбард. В рамках фестиваля можно будет увидеть 27 фильмов, выпущенных в период с 1932 по 1943 годы в эпоху популярности голливудской эксцентричной комедии. Среди них картины «Четверо — уже толпа» Майкла Кёртица, «Его девушка Пятница» Ховарда Хоукса, «Мистер и миссис Смит» Альфреда Хичкока и «Она обошлась с ним нечестно» Лоуелла Шермана.

В секции «Классика Берлинале» покажут семь отреставрированных картин европейских и азиатских кинематографистов — Жана-Люка Годара, Пьера Паоло Пазолини, Вернера Хохбаума, Масахиро Синоды, Иржи Менцеля, Лоу Е и Кена Рассела.