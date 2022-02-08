Жизнь Вазир-Мухтара: тест RT об Александре Грибоедове

Один из самых известных русских литераторов XIX века Александр Грибоедов родился в дворянской семье, служил в армии и работал на государственной службе. Он был автором нескольких произведений, самое известное из которых — пьеса «Горе от ума». Последним месяцам его жизни и трагической гибели посвящён роман «Смерть Вазир-Мухтара». Что вы знаете о судьбе Грибоедова? Проверьте себя с тестом RT.

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