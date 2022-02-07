«Тонкое разграничение»: Аквафина ответила на обвинения в культурной апроприации и покинула Twitter

Актриса Аквафина ответила на обвинения в культурной апроприации из-за использования афроамериканского разговорного английского. Артистка не стала отрицать заимствования, но подчеркнула: существует тонкая грань между оскорблениями и поп-культурой и она никогда её не переходила. Кроме того, по словам Аквафины, американцам азиатского происхождения пока сложно разобраться, что правильно для их собственной культуры.

Актриса Аквафина, известная по ролям в фильмах «8 подруг Оушена», «Безумно богатые азиаты», «Прощание» и «Шан-Чи и легенда десяти колец», отреагировала на многолетнюю критику. Ранее артистку, американку с китайскими и корейскими корнями, неоднократно обвиняли в культурной апроприации — прежде всего из-за использования афроамериканского разговорного английского и прочих «расовых стереотипов».

Ещё в 2018 году, после релиза «Безумно богатых азиатов», автор Vulture Лорен Мишель Джексон размышляла о заимствованиях элементов культуры афроамериканцев белыми людьми и отмечала, что в случае с Аквафиной сложилась неоднозначная ситуация.

«Говоря об использовании актрисой манеры речи, присущей чернокожим, её музыкальное прошлое и географическое происхождение используют как в её защиту, так и в качестве оружия против неё — она то ли расчётливая оппортунистка, то ли самая продвинутая чика с подобным цветом кожи. Ситуация с полярными мнениями усугубляется тем, что в некоторых биографических описаниях история Аквафины становится чуть ли не предметом фетиша, будто сама мысль, что азиатоамериканка, выросшая в Форест-Хиллз (или любом другом месте страны), может любить рэп, слишком абсурдна, чтобы быть правдой», — пишет Джексон.

Беттина Макалинталь из Vice также отмечает, что творческие достижения Аквафины основаны на сомнительных примерах культурного присвоения, которые сформировали выигрышный сценический образ артистки.

«Обладательница насмешливого псевдонима, она прославилась резкой речью с вкраплениями сленга чернокожих и рэпа с обсценной лексикой», — утверждает Макалинталь.

При этом, по мнению журналистки, актриса одновременно «может быть символом более расово инклюзивного будущего Голливуда, показывая, как ещё далеко до полного развенчания расовых предрассудков».

Макалинталь отметила, что популярность Аквафины подтверждает растущую репрезентацию азиатов в американской культуре, сосредоточенной преимущественно на белых людях. Однако, по мнению журналистки, случай с Аквафиной также показывает, что поверхностный взгляд на этот процесс может сослужить плохую службу.

«Насколько большое значение имеет представленность американцев азиатского происхождения в глобальном плане, если, превознося кого-то, похожего на нас, мы ущемляем другие маргинализированные группы? Кого ещё мы, азиатоамериканцы, загоняем в рамки, пытаясь сами вырваться на свободу?» — вопрошает Макалинталь.

Корейско-американский сценарист Уильям Ю, в свою очередь, выражал недовольство тем, что артистка не признаёт использование чужой культуры в собственных интересах. По мнению кинематографиста, демонстрация актрисой своей солидарности не повредила бы её карьере.

В публикации в Twitter от 5 февраля Аквафина признала социально-политический контекст проблемы и согласилась с обвинениями в заимствовании элементов культуры общества, которое «непропорционально страдает от укоренившегося в системе подхода и политики правоохранительных органов»: «При том что эти люди издавна систематически наблюдали, как доминирующая культура ради финансовой выгоды крадёт, эксплуатирует и присваивает их культуру, не выражая признания или уважения к её корням, к первопроходцам, стоявшим у её истоков, и к творцам, которые развивали её и достигли вершин мастерства».

В то же время актриса отметила, что «языковая аккультурация, аккультурация мигрантов и неизбежное распространение глобализованного интернет-сленга» в реальной жизни играют роль в «тонком разграничении между оскорблением и поп-культурой». Она подчеркнула, что никогда никого не принижала и не оскорбляла.

«Будучи представительницей цветного населения, но не чернокожей, я утверждаю, что всегда буду внимательно относиться к истории и контексту афроамериканского английского и неустанно работать над его пониманием, а также над осознанием того, что считается уместным или отжившим по отношению к прогрессу любой и каждой маргинализированной группы. Но я должна подчеркнуть, что высмеивать, унижать или каким-то образом проявлять жестокость за счёт других Просто. Не. В. Моём. Характере. И это всегда было так», — пишет Аквафина.

Она также объяснила, что американцы азиатского происхождения, к которым она относится, пока не совсем понимают, что для их них правильно, а что — нет. Самой Аквафине близка американская культура.

«Иммигрантские корни позволили мне сформировать мою американскую идентичность на основе фильмов и телепрограмм, которые я смотрела, (общения. — RT) с детьми, с которыми я ходила в государственную школу, а также на основе моей неувядающей любви и уважении к хип-хопу», — отмечает актриса.

В следующих публикациях она извинилась перед поклонниками и заявила, что на некоторое время уходит из социальной сети Twitter. При этом она продолжит пользоваться другими площадками.

«Что ж, Twitter, увидимся через пару лет, как советует мой психотерапевт. Хочу поблагодарить вас, мои поклонники, за то, что продолжаете любить и поддерживать человека, который старается стать лучше ради вас. Приношу извинения, если в чём-то не оправдала ваших ожиданий», — пишет Аквафина.

Ранее в культурной апроприации обвинили канадского певца Джастина Бибера: артист опубликовал в Instagram своё фото с дредами. Его решение сделать такую причёску было воспринято как неуважение к её происхождению. Как напомнила The Guardian, само название «дреды» происходит от слова «ужасный» (dreadful) и придумано рабовладельцами и колонизаторами.

Также в заимствовании элементов чужой культуры неоднократно обвиняли организаторов The Victoria’s Secret Fashion Show. На показах было представлено бельё с анималистическими принтами. С учётом соответствующего грима моделей подобные выходы отсылали к образам племенных народностей. Аналогичные претензии вызвало использование в нарядах моделей ярких перьев, принтов в китайском стиле, элементов одежды коренных американцев.

В разное время похожие обвинения были сделаны в адрес Рианны, Ким Кардашьян, Кэти Перри и многих других знаменитостей.