Русский рок или советская эстрада: тест RT по цитатам из песен
К 1980-м годам в отечественной популярной музыке сложилось два основных направления. С одной стороны, существовала советская эстрада: вокально-инструментальные ансамбли вроде «Весёлых ребят» и «Песняров» были известны по всему Союзу. С другой стороны, сформировался русский рок: этим музыкантам поначалу нередко приходилось играть перед публикой неофициально. Сможете ли вы угадать, кому, эстрадной группе или рок-исполнителю, принадлежит строчка из песни? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Peter Cade
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