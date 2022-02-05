На пути к миру: тест RT о Ялтинской конференции

В феврале 1945 года в Крыму состоялась конференция, вошедшая в историю как Ялтинская. На ней лидеры стран — союзниц по антигитлеровской коалиции при участии министров иностранных дел, начальников штабов и других военных советников приняли решение о послевоенном устройстве мира. Многие из них действуют до сих пор. Что вы знаете об этом историческом событии? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости