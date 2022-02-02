Шпионка-оборотень и актёрский дуэт из России: чем интересен сериал «С холода»

В конце января на Netflix состоялся релиз шпионского боевика с элементами фантастики «С холода». Сейчас эта лента занимает третье место в рейтинге самых популярных многосерийных проектов видеосервиса. По сюжету мать-одиночку из США, давно забывшую о своём прошлом в российских спецслужбах, во время поездки в Европу вербуют агенты ЦРУ. Они рассчитывают, что героиня поможет им найти преступника, умеющего принимать облик других людей. Центральные роли в сериале исполнили Маргарита Левиева, Алёна Хмельницкая и Стася Милославская.

В конце января на видеосервисе Netflix состоялась премьера многосерийного фантастического боевика американского производства «С холода». Лента практически моментально вошла в число самых популярных многосерийных проектов платформы. По данным портала Flix Patrol на 2 февраля 2022 года, «С холода» занимает третью строчку в международном рейтинге, уступая лишь южнокорейскому хоррору «Мы все мертвы» и американскому триллеру «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Шоураннером «С холода» стал Адам Гласс, участвовавший в работе над популярным сериалом «Сверхъестественное». За постановку ленты отвечали Пако Кабесас («Американские боги»), Даниэль Кальпарсоро («Зажигание»), Эми Канаан Манн («Карточный домик») и Биргитте Стэмозе («Испанская принцесса»).

Главная роль — бывшего агента КГБ, матери-одиночки Дженни — досталась американской актрисе советского происхождения Маргарите Левиевой. По сюжету Дженни вместе с дочерью Беккой прилетает из США в Европу. Там героиню вербуют агенты ЦРУ: они надеются, что женщина поможет им найти преступника. Он, как и Дженни, обладает невероятными способностями.

Также ключевые роли в сериале исполнили российские актрисы Стася Милославская (она сыграла Дженни в молодости — когда та отзывалась на имя Аня и жила в Москве) и Алёна Хмельницкая. Ей досталась роль наставницы Ани.

«С холода» начинается как увлекательный, неплохо снятый, но в целом стандартный шпионский экшен с многочисленными боевыми сценами, женским персонажем в центре сюжета и, как следствие, преображениями и флиртом, помогающими героине добиваться целей. Серьёзным отличием сериала от прочих представителей жанра становится фантастическая составляющая: благодаря биологическому оружию (разумеется, российского производства) под названием «Ярослав» некоторые герои меняют облик, превращаясь в других людей или сливаясь с любой поверхностью. Кроме того, в представленной вселенной можно подавлять волю и подчинять разум человека.

© Кадр из сериала «С холода»

Подобные драматургические решения интригуют, но не вполне вписываются в традиционные представления о жанре и поначалу кажутся чуждыми. Тем более, что кинематографисты далеко не сразу объясняют, что конкретно происходит на экране и как работает «Ярослав». Зрителям может потребоваться немало времени, чтобы принять эти условия и привыкнуть к ключевому персонажу, который в истории в целом вполне реалистичной оказывается то ли оборотнем, то ли супергероем.

Вместе с тем, благодаря убедительной игре и обаянию Маргариты Левиевой лента с самого начала захватывает и с переменным успехом удерживает внимание зрителя в том числе там, где сюжет и образы героев кажутся особо предсказуемыми и вторичными. Даже в таких эпизодах кинематографистам удаётся установить нужное напряжение, а постоянные скачки во времени (параллельный сюжет разворачивается в прошлом Дженни) меняют настроение и оживляют повествование.

На пользу сериалу пошло и обилие сюжетных линий — наряду со шпионской историей разворачивается семейная, в которой Дженни пытается достигнуть взаимопонимания с дочерью, а также побочная линия, связанная с Беккой и её проблемами со сверстниками. Не все второстепенные сюжеты полноценно раскрываются к концу, однако они определённо делают сериал более насыщенным и интересным.

Авторы ленты попытались немного её актуализировать путём добавления в сценарий однополого романа и нескольких шуток, высмеивающих традиционные образы типичных героев криминального экшена, но это вряд ли пошло проекту на пользу. Почти пять серий из восьми за экране разворачивается боевик, напоминающий то «Красного воробья», то «Чёрную вдову», а кое-где (кратко, но очевидно) копирующий «Матрицу».

© Кадр из сериала «С холода»

Однако вторая половина сериала готовит зрителям немало сюрпризов: вдруг всплывают новые мотивы, герои начинают демонстрировать свои теневые стороны. Действия персонажей становятся более непредсказуемыми, решительными и дерзкими.

Ближе к развязке обнаруживается ранее неочевидная взаимосвязь между разными фрагментами истории, а отдельные линии, долгое время казавшиеся параллельными, неожиданным образом переплетаются. В конечном счёте все элементы складываются в общую картину, в финале отчасти обретающую новый смысл.

В последних трёх сериях наконец получают возможность блеснуть задействованные в проекте российские актрисы. Они присутствуют в сериале и ранее, однако до определённого момента персонаж Алёны Хмельницкой, чей вклад в сюжет оказывается куда важнее, чем можно представить поначалу, появляется в коротких эпизодах.

У Стаси Милославской экранного времени больше, однако и она долгое время находится в тени Маргариты Левиевой, участвуя в основном в вялотекущих, лишённых экшена и ярких эмоций разговорных сценах.

К счастью, под конец все героини раскрываются, а зрители получают возможность в разных условиях — от слезливых драматических сцен до бодрых перестрелок — наблюдать за эффектным и непредсказуемым женским трио.

Редкое присутствие российских актёров в проектах подобного масштаба — уже веский повод посмотреть «С холода». Тем более, что и Хмельницкая, и Милославская определённо украсили этот сериал. Впрочем, и без учёта актёрского состава новая лента заслуживает зрительского внимания: качественная постановка и интригующая драматургия полностью затмевают редкое провисание сюжета и вопросы к мотивам и сообразительности некоторых персонажей.